#AusOpen This criminal "dynamic pricing" rort from Ticketmaster.

Cheapest seat for the men's final is now $2000.

Most expensive: $6000. For one ordinary seat.

Say it again: this should not be allowed. It's legalised scalping. pic.twitter.com/DsTxaQ978P — Neil McMahon (@NeilMcMahon) January 18, 2024

今年澳洲網球公開賽男子單打決賽座位最貴達到6000美元（新台幣18.8萬），即使是視野較差、最便宜的座位也要2000美元（新台幣6.2萬）。但是在2019年男單決賽，喬柯維奇（Novak Djokovic）大戰納達爾（Rafael Nadal）的巔峰對決，最便宜的票價只要305美元，也就是今年達到6倍以上的價錢。

美媒FOX體育開玩笑說：「你不如花同樣的價錢買套舒適的沙發在家裡看。」女單決賽最貴的座位是2000美元，最低為500美元。相較之下，女單決賽的最高票價只等於男單決賽的最低票價，不過也比幾年前的貴太多了。

原因之一在於門票販售平台TicketMaster的新系統，他們使用動態供需平衡來調整票價，而不是往常的標準定價。因為以前的標準定價容易被轉賣哄抬價格，現在直接以市場需求的價格來販售，讓黃牛無利可圖，同時售票方獲得更貼近市場價的收益。這種方式當然也有爭議，記者Neil McMahon就公開批評這是「黃牛票合法化」。

女單決賽將於１月27日（週六）舉行，男單決賽1月28日（週日）開打，也是整個賽事的壓軸賽。雖然男女賽事的票房號召力差距很大，男女單打冠軍獎金都是315萬澳幣（新台幣6527萬），雙打冠軍73萬澳幣（新台幣1512萬），混雙冠軍16.5萬澳幣（新台幣341萬）。