民進黨主席賴清德當選下任總統，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇21日至26日率朝野議員共11人訪台，這是我國總統大選後首個受邀來訪的歐洲訪團，在台期間除向賴清德致賀，並將拜會蔡英文總統等人。

外交部副發言人蕭光偉指出，此次立陶宛議員團訪台成員包括米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）及薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）3位副議長等重量級議員，展現立國國會跨黨派友我情誼，外交部對該團來訪表達誠摯歡迎。

他說，立陶宛議員團是我國總統大選後首個受邀來訪的歐洲訪團，在台期間將拜會蔡英文總統及總統當選人賴清德、接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，也將拜會國家安全會議、經濟部、國家發展委員會及參訪新竹科學園區等，針對台立各項重要議題及雙方潛力合作領域交換意見。

馬瑪竇非常友台，在我國「駐立陶宛台灣代表處」於2021年11月設立後，曾不畏大陸威脅，隨即以實際行動率領波海三國國會友台小組主席連袂訪台。蕭光偉表示，馬瑪竇此次再度率團來訪，除將向總統當選人致賀及肯定我國民主選舉圓滿成功外，另將傳達台立兩國共同捍衛民主價值的訊息。

他強調，台灣與立陶宛都是面對威權擴張威脅的前線國家，彼此共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國在經貿產業及科技領域的合作也十分緊密，相信訪團此行將進一步深化雙邊交流及情誼。