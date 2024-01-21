經常感到疲勞卻又不知道問題出在哪？小心可能是飲食習慣所致。對此，營養師程涵宇盤點8種會越吃越累的食物，包括精緻澱粉、含糖麥片脆片、酒飲、咖啡、能量飲料、油炸食物、低卡餐及超加工食物。其中她提到，麥片是不少人的早餐選擇，但裡面可能添加許多糖來提味，常吃不僅會增加身體對含糖食物的渴望，還會造成疲勞的惡性循環，不可不慎。

程涵宇在個人網站撰文整理出以下8種會越吃越累的食物，提醒民眾務必要慎食，並提供對應解決方法來改善疲勞問題：

1、精緻澱粉：將天然穀物含纖維的外層去除精製後，就是所謂的精緻澱粉，如白吐司、白米飯、甜甜圈等都是，不僅營養變少，還會變得更快消化及吸收，讓血糖在短時間內快速上升；雖然，能迅速地提供能量，但隨著血糖下降，反而使身體更容易產生疲累感。建議食用全麥、黑麥、燕麥等未加工的全穀物來取代精緻澱粉。

2、含糖食物：像是含糖麥片脆片、含糖飲料都要注意，其中麥片是不少人的早餐選擇，但好吃的麥片可能添加許多糖來提味，有研究就發現，許多早餐麥片含糖量占總碳水化合物的50%。當攝入這些高糖食物，除了會讓血糖快速波動產生疲勞感，也會增加身體對含糖食物的渴望，造成熱量消耗、疲勞的惡性循環，因此建議減少含糖食物攝取。

3、酒：過多的酒精，會降低睡眠品質和睡眠時間，隔天醒來反而覺得頭昏腦脹。若真的要喝，以啤酒為例，建議1罐330毫升濃度4.5%的酒類為限。

4、咖啡：適量喝咖啡其實很棒，有研究就發現，喝咖啡可以降低帕金森氏症等神經退化疾病風險達26～34%。不過，也有研究發現，過多的咖啡因會對睡眠品質產生負面影響。因此，若經常依賴咖啡來提神，而非透過適當的營養和睡眠，反而會讓身體越來越累，建議1天不要喝超過4杯咖啡。

5、能量飲料：能夠短時間內變得更有精神，研究發現注意力跟記憶力可以增加24%。然而，一罐能量飲料的糖可高達52g，遠遠高出1天的上限，造成血糖迅速上升又會急遽下降，可能會感到比喝飲料前更疲累，同時也可能會降低睡眠品質和時間，讓身體無法正常修復獲得能量，因此，建議適量喝，不過度依賴。

6、油炸食物：高油、低纖食物會降低腸道蠕動，使消化變慢，而消化速度變慢會讓身體能量、營養吸收也變慢，又加上油炸食物多缺乏維生素、礦物質，因此容易產生疲勞感，建議減少食用油炸食物，1周最多食用1～2次即可。

7、低熱量食物：不少人都用低卡餐減肥，然而，熱量是提供能量維持生命所必需，若是熱量不足會造成代謝變慢，甚至荷爾蒙失調，反而讓人感到疲憊，建議透過專業營養諮詢再施行低熱量飲食，並找到最適合的飲食方式才健康。

8、超加工食物：如香腸火腿、微波食物、碳酸飲料等，其加工的製程中，會額外添加糖、鹽、油，以及多種家裡烹飪不會出現的化學成分，像是防腐劑、甜味劑、色素等食品添加物，讓食物外表變得更吸引人、味道變得更濃郁。由於這類食物營養素含量低，會引起身體發炎反應，從而造成疲累、肥胖、影響認知功能及情緒等問題，因此，建議優先選擇天然食物。

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