北市街頭「拳上」！Toyz慘遭超哥鎖喉痛扁傷勢曝光 出院秒告對方「殺人未遂」4罪 @ChinaTimes

Toyz昨（20日）到YouTuber超哥的海鮮餐廳用餐，因為公開批評醋飯難吃，雙方爆發嚴重肢體衝突，Toyz被打到頭破血流，送醫縫了數十針，超哥則是被帶回警局做筆錄，消息曝光後，引發網友熱議，超哥家世背景也被起底，不僅是擁有黑卡的有錢人，岳父母更是「警界大咖」。

Toyz遭超哥痛毆送醫消息曝光後，立刻躍上各大媒體版面，掀起網友熱議，有人在PTT以「超哥背後好像很大咖」為題發文，並列出超哥岳母在警界的資歷，只見對方擔任過﹕「台北市警察局警政監、基隆港務警察局局長、台北市警察局女警隊長、文山一、中正二分局長、刑事警察局女警組組長」，可以說是赫赫有名的人物。

超哥家世背景被起底，岳父母是「警界大咖」。（圖／PTT）

對此，網友紛紛回應﹕「這背景應該連議員都敢打吧」、「背景這麼好，結果行為邏輯像個底層89」、「這背景真的很硬耶」、「馬上就查出身家了 」、「Toyz真衰遇到這種的 」、「鬧到新聞上還敢吃下來嗎」。

超哥曾在臉書上分享岳父岳母的警界經歷。（圖／超派人生臉書）

超哥多年前曾公開岳父岳母背景，他指出兩人都從警官學校畢業，岳父進入調查局服務，岳母擔任刑事女警組組長，刑偵各種重大刑案，20多年前認識老婆時，岳母已是文山一分局分局長，也是台灣首位女性分局長，工作忙碌到常過家門不入，不過為了照顧家庭，夫妻倆協議後，岳父放棄升遷機會照顧家庭，以調查局科長位階退休，岳母則以三線二星創造台灣女性警官最高位階紀錄，他當時強調與老婆結婚後，不曾倚賴兩人在警界的人脈與關係。