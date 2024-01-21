大陸海關總署20日公布的最新數據顯示，俄羅斯盡管面對美國及其西方盟友的嚴厲制裁，仍然在2023年超越沙烏地阿拉伯，成為中國第一大原油供應國。中俄雙邊貿易去年也大幅增長，從2022年的1900億美元暴增到去年的2400億美元，增幅高達26％。

美國之音引述路透報導，中國政府去年一年大肆採購俄羅斯受到制裁後的打折石油。俄羅斯去年一共向中國提供了1.07億噸的原油，相當於每天向中國提供214萬桶原油，大大超過像沙烏地阿拉伯和伊拉克這樣的傳統石油出口大國。

沙烏地阿拉伯曾經是中國最大的石油供應國，但是沙國去年對中國的石油出口下跌1.8％，總量為8596噸。路透在報導中指出，沙國在中國進口石油中的份額縮小，主因是沙國石油競爭不過俄羅斯石油的價格。

因俄烏戰爭而受到制裁的俄羅斯，其原油去年大部分時間以大幅低於國際市場基準油價的價格出售。路透指出，但是由於中國和印度煉油廠趁機大肆採購與囤積廉價的俄羅斯原油，俄羅斯東西伯利亞-太平洋輸油管道（ESPO）油價仍突破了七大工業國集團（G7）2022年12月制定的俄羅斯油價不能超過60美元一桶的限制。

路透引述貿易商消息人士的話報導說，去年12月供貨的俄羅斯ESPO原油價格每桶只比北海布倫特原油的價格優惠了50至20美分，但10月供貨的俄羅斯原油的價格優惠每桶高達一美元，而去年3月供貨的俄羅斯原油的價格優惠每桶高達8.5美元。

與此同時，沙國去年7月起，提高了其旗艦產品阿拉伯輕質原油的價格，迫使一些煉油廠去尋找價格更為低廉的油源。

根據路透報導，中國的煉油廠為了避免違反西方的制裁和禁令，一般都是通過中間商處理進口俄羅斯原油的航運和保險業務。中國買家也會把馬來西亞附近水域當作遭制裁的伊朗和委內瑞拉原油進口的中轉點。中國標明源自馬來西亞的進口原油去年上漲53.7％。

來自大陸海關總署的數據顯示，盡管美中雙邊貿易去年下跌12％，總額約為6640億美元，但是中國從美國進口的原油卻暴增81.1％。

數據顯示，中國去年整體原油進口總量達到了創紀錄的5.64億噸，相當於每天進口1128萬桶原油。