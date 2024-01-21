人與人之間相處，話說得太直接，很容易傷到人，影響彼此的感情，專研塔羅的小孟老師在臉書上分享，4星座最會講大白話，不搞虛偽客套，往往傷人而不自知，最後惹怒別人，其實自己也受傷了。

▌Top4：雙子座

雙子座話說得比較快，在開會或自己利益受損時，比較容易吐槽主管與他人，此外，雙子一旦悶氣生久了，容易一次爆發出來，情緒也容易寫在臉上，對於不喜歡的事物，雙子座不易屈服，因此常會讓另一半和主管認為有些小白目，有時你必須要知道真話傷人，要稍微修飾。

▌Top3：射手座

射手座非常固執，只要他下定決心要完成的事，就很難被改變，正因如此，當有人苦勸射手座要改變個性時，他們剛開始會改，但過幾天後又故態復萌，倘若戀人是射手座，他們答應的事情常常會跳票，也會讓你覺得有點「白目」。

▌Top2：天秤座

天秤座要求公平正義，不看臉色，只要看見不公不義之事，會喚起天秤座俠義精神，面對是非黑白，天秤座只做「對」的事，倘若遭受不公平待遇又被邪惡之人打壓，他們會越打壓越強壯，容易被邪惡之人認為你不妥協於他。

▌Top1：獅子座

獅子座的人講話直接，不喜愛在工作場合偽裝，正因如此，有時不小心講話太快，會傷到周圍的人，此外，獅子座愛面子凡事要求完美，為了工作與目標達成率，容易不斷修改項目，會導致周圍的人戰戰兢兢，也容易被人刺激而動怒，因此背負「白目」之名。