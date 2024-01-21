據法國廣播電台引述加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大駐華大使梅倩琳（Jennifer May）在20日播出的採訪中表示，即將對外國干預加拿大選舉進行的調查對北京來說將是一個困難時刻，但加拿大必須在雙邊關係中兼顧合作與韌性。

梅倩琳在接受CBC電台「眾議院」節目採訪時說，外國干預調查將於1月29日舉行首次初步公開聽證會，預計會歷時數月，將涉及從虛假信息到間諜活動等各種問題，其中許多問題可能會給中國帶來負面影響。

梅倩琳對主持人說：「我認為一個現實是，這將會讓中國政府很不舒服」。梅倩琳擔任加拿大駐華大使已有兩年多的時間，她是在加中關係陷入數十年來的最低谷之後接任這一職務的。

2021年9月，在華為首席財務官孟晚舟得以從加拿大返華同時，中方釋放了被關押了1019天的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor），但2023年初出現的干預選舉的指控，再次破壞了兩國冰凍關係的解凍嘗試。

梅倩琳說，外國干預調查是整理加拿大與中國關係的重要一步。她說：「我認為，作為一個社會，我們必須能夠解決所有這些問題，並真正能夠理解這一切意味著什麼」。外國干預調查是針對中方在2019年和2021年加拿大聯邦大選中的干預指控而發起的。

起初，加拿大自由黨政府抵制了反對黨的壓力，在保守黨的主導下要求進行調查，但最終還是妥協了，宣布由法官約瑟-霍格（Marie-Josée Hogue）負責調查。加拿大保守黨籍國會議員兼外交事務評論員莊文浩（Michael Chong）及新民主黨籍國會議員關慧貞（Jenny Kwan）被指為受干預目標，將在聽證會上成為當事人證人。關慧貞表示，加拿大安全情報局（CSIS）告訴過她，她已成為中國政府的目標。中方一再否認任何有關外國干預或間諜活動的指控。

梅倩琳提及，加拿大和中方官員已經就外國干預問題進行了多次艱難的對話。她說：「我可以向你保證，這些對話很艱難」。梅倩琳談到：「要知道，中方對我們的反駁也很堅決。我們提出的這些都是公開、坦誠的討論。這些討論是艱難的，但這是外交的一個重要部分——能夠進行艱難的討論。」

梅倩琳迴避了有關中國未來可能干涉加拿大事務的問題。她強調，加拿大應該做好抵禦一切威脅的準備。梅倩琳說：「我認為最重要的是，我們要努力變得有韌性，能夠反擊，能夠確保我們擁有強大、穩健的民主制度和程序，這樣無論來自任何地方的威脅，我們都能隨時抵禦」。她指出，「這是一個不斷變化和發展的空間。」

本周，加拿大政府點名列舉了中國、俄羅斯和伊朗的100多家機構，稱這些機構「對加拿大國家安全的風險最高」。加聯邦政府稱，這些被列入名單的機構與這些國家的軍隊和國家安全機構有關聯，與這些機構有關聯的加拿大機構將很快失去獲得聯邦撥款的資格。

梅倩琳指出，加拿大遠不是唯一一個對工業和技術間諜活動感到擔憂的國家，中國本身也已就這種國家安全關切採取了行動。梅倩琳說：「中國也有自己的禁區。他們也有自己的處理方法，他們有很強的國家安全視角。不同的是，這種做法並不透明和公開。」

儘管雙邊關係面臨挑戰，梅倩琳還是談到了兩國關係的發展道路，即加拿大將在一些問題上與中國合作，在另一些問題上與中國對立。梅倩琳表示：「這不會是一個完全……全速前進和積極的局面。但我們在某些領域遇到挫折並不意味著我們不能在其他領域尋求積極的合作。」

梅倩琳說，「這是一個複雜的舞伴，任何一個跳舞的人都知道，有時你在前進，有時你在後退，有時你在旋轉。這就是我如何看待我們與中國的舞蹈。」

雙方可能有機會合作的一個問題是緝毒問題。加拿大執法官員已確認中國是用於製造芬太尼的前體化學品的主要來源，而芬太尼是造成加拿大絕大多數吸毒過量死亡的原因。

梅倩琳提到：「這場災難令人難以置信，中方也認識到了這一點。他們明白我們正面臨著一場影響個人家庭和社區的巨大危機」。她說：「因此，現在正在進行的對話實際上是關於我們如何解決這個不斷變化的問題，以及我們如何共同努力？所以，中國正在與我們一起解決這個問題。這是一個好消息。」