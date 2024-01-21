Toyz直播評「醋飯超難吃」遭痛扁 網紅超哥移送分局全程「不發一語」 @ChinaTimes

網紅Toyz昨（20日）晚間開直播，批評Youtuber超哥餐廳「醋飯不好吃」，雙方爆發起口角後，還上演街頭肢體衝突，Toyz慘遭對方鎖喉痛扁、傷勢嚴重，緊急送醫後，頭部縫了10多針；對此，超哥直指Toyz當時是「惡意挑釁」，他才會動手打人。

警詢後，全案依恐嚇、傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌偵辦，警方今（21）日上午將超哥送至分局偵訊後，上午10時許將他送地檢署時，超哥全程「不發一語」，始終保持沉默。