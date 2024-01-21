網紅Toyz昨（20日）晚間開直播，批評Youtuber超哥餐廳「醋飯不好吃」，雙方爆發起口角後，還上演街頭肢體衝突，Toyz慘遭對方鎖喉痛扁、傷勢嚴重，緊急送醫後，頭部縫了10多針；對此，超哥直指Toyz當時是「惡意挑釁」，他才會動手打人。
警詢後，全案依恐嚇、傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌偵辦，警方今（21）日上午將超哥送至分局偵訊後，上午10時許將他送地檢署時，超哥全程「不發一語」，始終保持沉默。
網紅Toyz昨（20日）晚間開直播，批評Youtuber超哥餐廳「醋飯不好吃」，雙方爆發起口角後，還上演街頭肢體衝突，Toyz慘遭對方鎖喉痛扁、傷勢嚴重，緊急送醫後，頭部縫了10多針；對此，超哥直指Toyz當時是「惡意挑釁」，他才會動手打人。
警詢後，全案依恐嚇、傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌偵辦，警方今（21）日上午將超哥送至分局偵訊後，上午10時許將他送地檢署時，超哥全程「不發一語」，始終保持沉默。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。