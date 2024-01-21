Toyz直播評「醋飯超難吃」遭痛扁 網紅超哥移送分局全程「不發一語」 @ChinaTimes

素有嫌隙的網紅Toyz與超哥，20日晚間又在直播時爆發衝突，Toyz當街被超哥爆打一頓、頭破血流。北市警大安分局獲報立即趕赴現場，並將超哥以現行犯逮捕，由於Toyz委任律師提告傷害、殺人未遂、恐嚇與組織犯罪等4項罪名，警方受理後今早警詢，將超哥依4項罪嫌移送北檢偵辦。

大安分局20日晚間9時許接獲報案，延吉街餐廳外有人打架，經警方到場後發現，32歲劉偉健（Toyz）頭部挫傷坐於馬路上，並指稱加害者是綽號超哥的44歲黃姓男子以徒手方式毆打他，致其頭部及背部等處受傷，警方立即以現行犯逮捕黃姓男子回派出所偵辦。

經警方初步了解，Toyz到該餐廳與超哥網路直播，直播對談中因超哥不滿Toyz的批評，故動手歐打Toyz致頭部及背部受傷。

網紅超哥（左一）涉嫌毆打Toyz，當場被帶上警車，回派出所偵辦。（翻攝畫面）

監視器畫面拍下超哥毆打Toyz的過程。（翻攝畫面）

警方指出，因Toyz驗傷後委任律師提出殺人未遂、傷害、恐嚇、組織犯罪等告訴，全案警詢後，依法將黃姓男子移請北檢偵辦，另調閱相關監視器，釐清是否有其他共犯涉案，依法究辦。

大安分局呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿訴諸暴力解決問題，警方對於任何不法暴力事件必定依法嚴辦，以維護社會安全秩序。