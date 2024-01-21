北市街頭「拳上」！Toyz慘遭超哥鎖喉痛扁傷勢曝光 出院秒告對方「殺人未遂」4罪 @ChinaTimes

人氣直播主、自稱「美食公道伯」的Toyz昨晚到網紅「超哥」店裡用餐，因為批評醋飯難吃被超哥打到頭爆血，對此，網紅推手圤智雨指出，這一切都是Toyz編的劇本，當他跑到戶外做直播結尾，就是破綻，更讚這套劇本Toyz玩得很好，最後兩個人都會拿到自己所要的關注。

圤智雨今天在臉書表示，Toyz知道觀眾渴望的是混亂，若不用觀眾的角度來看，就會發現很多人會說Toyz就是故意嘴巴賤，然後超哥超派，但這一個事件很明顯就是最後兩個都會沒事的劇本殺。

圤智雨表示，Toyz跟超哥兩個人都會拿到自己所要的關注，Toyz只要確保他的每一個言論與行為都不會被遣返出境，這樣的事情就可以一直發生，圤智雨猜一開始Toyz的劇本就已經預設了3種狀況：超哥受不了，直接在直播間髒話齊飛、超哥忍得住，事後也開直播罵他，以及現在看到Toyz被打的劇本。

圤智雨表示，相信這一切是劇情需要，原因是Toyz在最後還特別跑到外面去做直播結尾，這個就是破綻。雖然Toyz提告，但在台灣傷害其實判得很輕，最後賠錢就可以了事，這樣的劇情大家看很多。

圤智雨說，至於超哥，錢能搞定的事情，對他根本無傷害，大部分有錢人在上媒體的需求都是為了一個面子，他今天如果不動手，對身邊的朋友交代不過去，而他今天動手了，喜歡他這一套的8+9會更愛他，甚至更關注他，又可以增加媒體曝光度，超哥的公眾形象已經是超派了，會在乎打不打人這件事嗎？直言「這樣的劇情是否皆大歡喜呢？以站在一個媒體人的角度來看，我覺得，這就是劇情」。