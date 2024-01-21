桃園1名28歲高姓騎士飲酒後，今天（21日）日凌晨返家休息時，竟貪圖方便，騎機車沿龍潭區中豐路一路逆向，巡邏員警與警專實習生發現上前攔查時，騎士拒檢並加速逃逸，最後還棄車假裝是散步的民眾，被員警一眼識破活逮酒駕，詢後依公共危險罪嫌送辦。

龍潭警分局中興派出所警員蔡震東、鄧正斌與實習生唐國睿，日前凌晨執行巡邏勤務時，行經中豐路中山段時，發現騎士沿路逆向便將其攔停，不料，騎士卻加速逃逸，竄進小巷後，將車輛棄置路邊，故作鎮定假裝是在散步。

實習員警唐國睿一眼識破，藉機向騎士攀談，言談間，發現騎士散發濃厚酒氣，經員警勸說後，他才坦承有小酌幾杯，貪圖方便才會酒後駕車。唐國睿表示，這是第一次使用酒測器並查獲酒駕現行犯，讓他的實習內容更落實豐富，也能確實達到學長們實務經驗傳授的效果。

龍潭警分局長張鶴瓊表示，實習訓練是每一位未來的警察必經歷程，警察工作除了要時時精進自我的法律素養外，各種執勤要領、態度及與民眾應對進退等，都需要時間的淬煉及經驗的傳承，期待本分局的實習生在實習期間都能學習前輩的寶貴經驗，未來畢業後順利與學長姐們並肩奮戰，共同為警察任務努力。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！