77歲美國前總統川普17日被目睹手上出現「神秘紅斑」，引發外界對他健康狀況的疑慮，不過美媒引述川普陣營人士指出，那只是川普被紙割傷後沾到的血跡。儘管紅斑疑雲解除，不過川普19日在競選活動上將黨內對手海利（Nikki Haley）當成民主黨前眾院議長裴洛西，猛轟對方在國會暴動時無作為，遭到海利酸心智狀態可能無法勝任總統大位。

川普17日結束在紐約的庭審、對支持者揮手時，右手掌、食指及拇指上的多處不明「紅斑」引發外界對他健康狀況的疑慮，有人懷疑是水泡或瘡，不過美國娛樂媒體TMZ引述川普競選團隊人士指出，那些「紅斑」一點也不神秘，只是川普那天剛好被紙割傷，血沾到手上而已。

Mystery of the red marks on Trump’s hand has been solved https://t.co/HhTuNY4hK4 pic.twitter.com/WeHxIQYkqJ — New York Post (@nypost) January 20, 2024

報導指出，川普當天傍晚再現身時，手上的紅印已消失。

儘管神秘「紅斑」疑雲已解除，不過據《紐約時報》（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普19日在新罕布夏州（New Hampshire）的競選活動上發表演說時，竟將黨內總統參選人海利誤當成美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

美國總統拜登19日在競選活動上，誤將黨內對手海利（Nikki Haley）當成民主黨前眾院議長裴洛西猛轟。

川普在演說中批評海利在2021年1月6日國會暴動中無作為。川普說：「他們從沒有通報1月6日的群眾，你們知道，海利、海利、海利…，你們知道他們毀了所有資訊、所有證據、一切嗎？海利負責維安，我們提供1萬名士兵、國民兵，他們全部拒絕。」

川普實際上砲轟的是時任美國眾院議長裴洛西，海利當時在私人公司任職，此前她曾擔任美國駐聯合國大使及南卡羅來納州州長，她從未擔任過議員。另外CNN指出，事實上美國眾院議長也不負責國會維安。

海利反酸川普的心智狀態恐無法勝任總統一職。

52歲的海利隨後酸川普的心智狀態可能不適合擔任美國總統。她在新州的競選活動上表示：「我不是要貶低，但我擔心的是，當應對擔任總統的壓力時，我們不能讓我們質疑心理狀態是否適合的人選來擔任。」

海利昨（20）日接受福斯新聞（Fox News）專訪時言辭更犀利，「我們真的要讓2個80多歲的人角逐總統？」她此前提議，要對75歲以上政治人物設定任期，並讓他們接受心智能力測驗。拜登目前已81歲。