現代人生活幾乎都離不開手機，NCC近日公布112年通訊傳播市場報告，發現民眾最常使用的社群軟體是LINE，使用比例高達97.7%，第二名則是Facebook，從原本55.8%提升到71.2%，擺脫「老人專用戶」的形象。

NCC近日公布「112年通訊傳播市場報告」，針對台灣16歲以上民眾使用智慧型手機習慣進行調查，發現有多達75.2%的人用來撥打網路語音電話；44.7%的人會利用手機玩遊戲、聽音樂等娛樂；37.7%的人瀏覽社群網路；30.6%的人觀看網路電視，另也有35.8%的人用來收發電子郵件等。

以通訊軟體使用率來說，LINE的使用率佔最高，以97.7%稱霸冠軍；其他依序是Facebook佔71.2%、YouTube是56.0%、Instagram佔32.8%、WeChat是15.5%、TikTok佔10.9%。

雖然LINE使用比例多達97.7%，但和111年98.1%相比，仍有衰退現象，位居第二的Facebook在111年使用率只有55.8%，112年大幅成長至71.2%，擺脫「老人專用戶」的形象；值得關注的是，一直受年輕人歡迎的Instagram，108年還有43.1%，之後就逐年下滑，112年跌到32.8%。