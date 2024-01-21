未來一周降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

氣象署發布陸上強風特報，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島，蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

入冬以來最強寒流今天南下，中央氣象署上午發布低溫特報，時間為今天下午到晚上，提醒民眾做好保暖工作；氣象署指出，寒流逐漸南下，北部、東北部明顯偏冷，其他地區入夜也會降溫，今日到周二全台都有降雨機會，寒流一路冷至1月24日，23日晚間到24日清晨最冷，苗栗體感溫度最低至-1度。

氣象署稍早針對台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣等10縣市發布黃色低溫燈號，有10度以下氣溫發生的機率，另連江縣有6度以下氣溫發生的機率。另針對新北市、基隆市發布橙色低溫燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今日寒流逐漸南下，北部、東北部明顯偏冷，中部上午有雨也有點涼意，其他地區今日逐漸階梯式降溫，越晚越冷，今晨水氣移入，造成中部以北、東北部大範圍降雨，南部也有零星降雨。

陳姵安說，今日水氣偏多，全台都有降雨機會，尤其中部以北、東北部降雨範圍較大，基隆北海岸雨量數偏多，下半天水氣減少，但依然有降雨機會。寒流影響期間北部、宜蘭1000到1500公尺高山有機會下雪，其他地區2500公尺以上高山也可能降雪。

陳姵安指出，明後天華南雲雨區東移，全台雨區範圍更加擴大，尤其北部、東北部、中部山區會有較大累積雨量，整體降雨比今天更多。周三水氣減少，北部、東部可能有局部降雨，中部山區有零星雨，平地轉乾，周四天氣再更穩定。

陳姵安表示，今日全台灣度下滑，23日晚間到24日清晨最低溫，中部以北、東部、東北部7到8度，沿海空曠地區、近山區平地再減少1到2度。根據氣象署一周預報，苗栗縣23日體感溫度低至-1度，周四寒流減弱，但北部天氣依然偏冷，高溫不超過20度，中南部周五高溫可達20度以上，要注意日夜溫差大。

氣象署也發布陸上強風特報，東北風增強，今下午起桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島，蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及中部地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。