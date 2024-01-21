【Toyz超哥事件懶人包】醋飯、國籍引爆！超哥當街拳上Toyz 傷勢曝光！超哥表示：Toyz語帶挑釁

「全台最有錢YTR」超哥昨(20日)不滿餐廳遭批難吃，在街頭將Toyz痛毆到頭破血流，遭警方依現行犯逮捕，並帶回警局偵訊，身為店員的直播主典薇，事後在Instagram曬出全黑圖，並且火速提出離職。

超哥和Toyz直播時爆發肢體衝突，網友指出當時超哥表示都是華人沒必要這般批評，Toyz則表示不要扯國籍，接著連番逼問﹕「講什麼啊?你是仇中是嗎?還是怎麼樣我搞不懂欸，為什麼要扯國籍」，疑似這幾句話釀成衝突導火線，過程中攝影師被要求不能拍攝，還是能聽到超哥狂飆國罵，怒嗆﹕「你有沒有考慮過我的立場」，此外，還不斷夾雜女性尖叫及求饒聲，場面相當混亂。

Toyz直播評「醋飯超難吃」遭痛扁 網紅超哥移送分局全程「不發一語」 @ChinaTimes

超哥與Toyz衝突畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝社會事新聞影音）

據悉，超哥事後在個人粉絲群組留下2段錄音檔，他坦言打人確實不對，原本見到對方來店內，也是客氣招待對方，不過無法忍受Toyz頻頻出言挑釁，才會出手痛毆對方，接著怒斥Toyz行徑﹕「你就是沒事找事，你就是來找碴的」。

直播主典薇在事發後火速離職。（圖／weiweijenjen IG）

根據《記者爆料網》報導，直播主兼店員的典薇，事後在Twitch開直播坦言目睹事發過程，她強調Toyz都沒有還手，自己一度上前勸架，試圖拉開雙方，不過場面太過火爆，無法制止雙方衝突，而她也在Instagram曬出全黑圖，上頭寫著「錯就是錯」四個字，直接表態不贊同老闆打人行徑，並且火速提出離職。