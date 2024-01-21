立法院將於2月1日舉行院長選舉，身為關鍵少數的民眾黨日前提出國會改革4項承諾，做為與藍綠兩黨立法院正副院長人選的支持合作條件。對此，國民黨立委林為洲認為，若只是高舉改革旗幟，沒有要形成在野多數聯盟的行動，「喊改革就只是喊改革」。

民眾黨團日前提出國會改革4項承諾，包含承諾第一會期修法建立「國會聽證調查」制度、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，以及立法院經費使用公開透明，承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

對此，林為洲昨（20）日在臉書表示，民進黨若要改革，之前過半席次的國會早改了，並以獨立機關人事同意權為例，不論是聽證審查權或提高同意門檻，都需要修法，多數立委通過才能完成。

「院長選舉正是在野聯盟能不能合作的試金石，也是國會改革的第一步」。林為洲直言，若只是高舉改革旗幟，沒有要形成在野多數聯盟的行動，那喊改革就只是喊改革。林為洲強調，過去8年的人事同意權，民進黨哪次不是碾壓在野黨？並直言若最終綠白合，喊改革就好笑了。