台灣邦交國吐瓦魯國的駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）向澳洲媒體《澳洲人報》（The Australian）透露，有消息傳出，吐國近期大選結束後，可能會轉與中國大陸建交；但外交部長吳釗燮強調，台灣與吐國邦誼穩固。

吳釗燮18日接受《澳洲人報》駐台記者專訪時表示，台灣與吐瓦魯國、帛琉、馬紹爾群島共和國等太平洋三友邦邦誼穩固，吐國總理拿塔諾（Kausea Natano）近期向他重申雙方堅定邦誼，台吐也將持續在因應氣候變遷及再生能源等議題上合作。

另外，吳釗燮透露，許多外交轉向國家，事後發現大陸並未兌現先前利誘的承諾，大陸的手法是針對政要施惠，與台灣旨在嘉惠當地人民，有顯著不同。

外交部副發言人蕭光偉則指出，台灣與吐瓦魯國自建交以來，長期在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源及教育文化等領域密切合作，近年更深化在海巡、警政協作等領域的合作交流；吐國也在國際場域力挺台灣參與聯合國、世界衛生組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。

而台灣總統大選日前結束後，吐瓦魯國朝野各界政要都有致賀總統及副總統當選人，並重申持續堅定維護兩國邦誼的立場；蕭光偉說，台吐關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，未來也將在各領域中持續強化合作，追求共榮發展。