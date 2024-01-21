網紅《超派人生》超哥近期開新餐廳，卻遭遊戲實況主Toyz（劉偉健）在用餐後批評醋飯不好吃，導致被超哥痛毆送醫，期間更驚動警方，他被當現行犯帶走。而超哥過往身家除了被翻出外，上小S節目時，也因現場說了一句話，讓小S忍不住說：「我又被你惹毛了！」

超哥的「超派人生Superpie」youtube目前有42萬人訂閱，影片內容主打奢華路線，曾秀出近10台名貴跑車藍寶堅尼大牛、麥拉倫ARTURA，過往還砸600萬元買一支門號，10碼的電話號碼中就有9碼是「0」，起標價是188萬元台幣，連電信公司員工都傻眼：「我沒看過這麼豪的。」但要用黑卡支付600萬電信費時，卻被銀行拒絕，使他怒剪黑卡，用油壓剪剪卡時，僅出現2條痕跡，無法剪壞。

對此，過往的身家也被網友發現，他過去其實從事長期照護產業長達20年，曾並斥資1.4億元購入桃園一塊500坪的土地，累積雄厚身家，在2021年踏入YouTube圈，被封為全台最有錢的YTR。

超哥曾上小S主持的《小姐不熙娣》，當時因節目去拍攝他私人招待所，使用一般相機拍攝，讓超哥上節目時當場提出質疑，使小S直呼「我又被你惹毛了！」且在節目中，超哥還表示，自己砸3千萬開招待所，每月光招待朋友來就要花200萬，並秀出自己的私人招待所影片，最大包廂可以容納到40人用餐，不對外營業只招待朋友，裡面的服務生是俊男美女，而且還有活體海鮮可供享用。之後，被小S拱要招待節目組尾牙，讓超哥直接開玩笑表示「把節目買下來」顯示驚人財力。