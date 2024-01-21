據澎湃新聞報導，時隔多年後，AI（人工智能）晶片巨頭英偉達的CEO黃仁勳上周再次到訪中國大陸，看望輝達北京、上海、深圳三處辦公室員工並參加年會（尾牙），現在已經離開中國大陸。

在此之前，網上已經流傳多段「黃仁勳穿東北大花衣」照片和表演影音，據澎湃新聞記者獲悉，的確是年會節目表演現場。有輝達內部人士告訴澎湃新聞記者，黃仁勳為北京、上海、深圳三地的年會準備了不同的活動。根據影音，黃仁勳在會上主持抽獎，還身著「大花馬甲」與員工們一起在台上跳起東北二人轉。

這是黃仁勳時隔數年到訪中國大陸。去年6月時，曾有消息稱黃仁勳將要到訪中國大陸並訪問幾家企業，但最後並未成行。

值得注意的是，近期輝達股價創下歷史新高。1月19日，輝達（Nasdaq：NVDA）收於每股594.91美元，漲4.17％，2024年以來股價累計漲幅超過20％，總市值達到1.47兆美元。

今年1月初，輝達推出了面向遊戲玩家和創作者的全新消費級顯卡GeForce RTX 40 SUPER系列，包括RTX 4080 Super、RTX 4070 Ti Super和RTX 4070 Super三款GPU，在先前的款式上進行了性能升級。輝達副總裁Justin Walker在發佈會上強調，輝達發佈的新顯卡符合出口管制要求，可以提供給中國消費者。

輝達中國方面並未透露更多黃仁勳在中國大陸的行程安排，但此前市場傳出消息稱，輝達「降級版」晶片在中國遇冷。

據環球網1月8日引述外媒報導，美國科技巨頭輝達為應對拜登政府出口限制，想向中國買家出售其性能較低的AI晶片，但中國客戶不感興趣。「商業內幕」網站提到，輝達CEO黃仁勳曾表示，美國的出口管制措施就如同「把我們的手綁在背後」。他稱，中國一直是輝達的一個重要市場，該市場佔據20％的公司收入。

在1月8日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，美方不斷收緊對華晶片出口管制措施，加大對中國半導體企業打壓力度。發言人對此有何評論？

中國外交部發言人毛寧回應說，美方以所謂「國家安全」為由，不斷加碼對華晶片出口管制措施，無理打壓中國半導體企業，是地地道道的經濟霸凌行徑。美方以「國家安全」為藉口，限制對華晶片出口，但實際上有關舉措完全超越了國家安全概念的邊界，使普通民用晶片的正常貿易受到很大的限制。

報導稱，輝達RTX 4090晶片的定位是消費級顯卡，主要面向「發燒級」電腦遊戲玩家。受美國出口管制措施的影響，這款晶片被迫在中國市場下架，美方還裹挾一些國家打壓中國的相關企業，這更與安全沾不上邊，是典型的經濟脅迫行為。