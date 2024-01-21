冬季身體容易出問題，此時，補充足夠營養顯得尤為重要。對此，農業部漁業署分析冬季身體保健3大重點，並提供相對應可攝取的食材，像是冬天日照較少易缺鈣，可吃櫻花蝦、鰻魚和白蝦，其中櫻花蝦的鈣含量最優秀，若以每100克含量來計算，甚至超越牛奶逾20倍；另外，冬天還容易引發腸胃功能失調、心血管疾病發作，前者可吃些富含維生素B12的食物，如台灣蜆、九孔、文蛤；後者可吃含有不飽和脂肪酸高的虱目魚、秋刀魚、金鯧魚。

漁業署於粉專發文針對冬季身體保健3大重點，盤點相對應可攝入的國產水產品，以供民眾參考。首先，由於冬季日照減少易缺鈣，此時應補充鈣質，不只避免出現骨質問題，還能協助心血管與肌肉健康。若以每100克含量來看，水產中最高鈣的是櫻花蝦，含2859毫克鈣質；接著為連皮帶骨可食用的鰻魚，含鈣量113毫克，以及鈣、鎂完美比例的白蝦，含鈣量98毫克。

但要注意的是，櫻花蝦雖然高鈣，每100克含量比牛奶所含125毫克鈣質，高出了逾20倍，但單次要吃到這樣的量並不容易，因此，在挑選補鈣食物時可多加考量不同層面，才不會顧此失彼。

其次，冬季天氣較冷，容易讓腸胃功能失調，漁業署指出，可多攝取富含維生素B12的水產，如台灣蜆、九孔、文蛤，有益於協助維持神經、腸胃系統完整運作。若以每100克含量來看，維生素B12最高的是台灣蜆，含84.16微克，接著為九孔77.12微克、文蛤50.54微克。

最後，由於冬季氣溫低，也容易引發心血管疾病，漁業署說，降低膽固醇對人體大有好處，而富含不飽和脂肪酸的虱目魚、秋刀魚、金鯧魚都是好幫手。若以每100克含量來看，含不飽和脂肪酸最高的是虱目魚7190毫克，接著是秋刀魚4870毫克、金鯧魚1705毫克。

關於虱目魚，高齡醫學內科醫師傅裕翔先前指出全身都是寶，其魚肉本身富含多種營養素，包括維生素、酶類、礦物質、不飽和脂肪酸以及優質蛋白質；而魚皮不僅是膠原蛋白的豐富來源，還富含鋅、維生素B2及不飽和脂肪酸，對於黏膜健康、腦部、眼睛、神經系統等皆有正面效益，尤其適合牙口功能退化的長輩食用。