國民黨花蓮立委當選人傅崐萁今宣示未來如當選國會領袖，會在18個月內完成改革，並喊話其他參選者應簽署承諾書向所有基層小草說清楚。（羅亦晽攝）

傅崐萁拚國會龍頭出招了！ 喊1年半沒完成改革就辭職 @ChinaTimes

立法院龍頭之爭備受各界關注，國民黨不分區立委當選人韓國瑜宣布與江啟臣搭檔角逐正副院長，同黨花蓮立委當選人傅崐萁除在臉書提出國會5大改革主張，與民眾黨提出意見極為相似，今更宣示未來如當選國會領袖，會在18個月內完成改革，並喊話其他參選者應簽署承諾書向所有基層小草說清楚。

國民黨國會龍頭之爭白熱化，傅崐萁昨晚在臉書貼出「終結國會亂象 即刻國會改革」千字長文，提出國會5大改革主張，與民眾黨國會改革想法相當雷同，今上午更召開記者會，簽署國會改革承諾書，承諾如有機會當選立法院領袖，會在18個月內完成改革，若未達成便會辭下職務。

傅崐萁說，有健全的國會，才有強大的國家，國會改革刻不容緩，最新的民意即將正式進入立法院，應要立刻把國家正常化，並積極將過去30年基層百姓殷切期盼的正常國會找回來，確實反應民間意見，揭發政府弊端，而不是靠打架來為民發聲。

他接著說，基層小草們並不小，他們可以撼動整個國家，且沒有國家跟國會，小草們依然存在，因此國會更應該正視及尊重基層的聲音。這30年間雖不斷講到國會改革，且2004年大法官585號解釋也清楚表達國會有調查權，但立法院迄今卻未明確立法，如今大家即將帶著最新的民意進入國會，在三黨不過半的情況下，是改革的重要關鍵時刻。

傅崐萁強調新的國會領導人必須以國會改革為主要任務， 如果未來擔任國會領袖，會在18月內完成立法院聽政權、調查權，並讓所有國會議事、經費使用公開透明給全民監督。

他強調自己不是為了任何職務，而是帶著基層百姓殷殷期盼30年來要求國會改革應該立即進行的心情，讓國家清廉，政治透明，是他此次參選國會領袖最重要的原因，同時也喊話其他有意參選者都必須公開承諾18月內完成所有立法程序，讓國會能在陽光底下伸張所有百姓的權益，讓政府不再有弊端。

由於傅崐萁在會中不斷提及「小草」，且提出的改革訴求與民眾黨的意見相似，是否有意爭取白營支持，傅崐萁說，今天大家心中必須要有反省，不是哪個黨的意見，國會改革本來就是要直球對決，這是國會領導人該做的事情， 再次呼籲這職務是要改革全新的人做，請大家一起為台灣加油。