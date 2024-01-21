【Toyz超哥事件懶人包】醋飯、國籍引爆！超哥當街拳上Toyz 傷勢曝光！超哥表示：Toyz語帶挑釁

網紅Toyz昨（20）日晚間因開直播批評Youtuber超哥餐廳，雙方先起口角，後續爆發肢體衝突，其中Toyz慘遭對方直接一招鎖喉、痛扁狂揍，被緊急送醫後，頭部縫補10餘針。事後，有網友將該段直播影片上傳Youtube,其中Toyz曾連說3次「醋飯難吃」，超哥則回應批評可以，但大可不必這麼尖銳；對此，Toyz則回應：「那幹嘛扯國籍、仇中是嗎」。

根據直播影片顯示，Toyz昨晚間攜帶5歲女童前來超哥的餐廳用餐，待餐點陸續上桌後，他開著直播，向網友先後介紹蝦子、魚肉，並表示這兩道比想象中的要好，緊接再吃一口醋飯，咀嚼後脫口而出：「醋飯非常難吃」、「不是那種粒粒分明的，飯完全黏在一起；醋味道也不夠，幾乎沒什麼醋味」、「酸度1到10分大概1分吧，味道不上不下，很像白飯，真的沒辦法」。

超哥後來得知Toyz前來店內用餐，於是就去跟他打招呼。Toyz一見對方，連續3次表示：「欸！超哥，那個醋飯超難吃，真的超難吃、沒有跟你開玩笑，直接當面跟你說，超難吃」，又再補充：「只有醋飯，但魚肉是好吃的，還是要給一點面子」。

超哥追問原因，Toyz就說：「很黏啊，沒有粒粒分明，醋味不夠」；超哥則回：「沒事，只要是合理的建議會認真去思考」、「醋飯有人喜歡酸，有人喜歡中式，每個人要求標準不一樣，盡量做到每個人都能接受」。

超哥稱，當時店內一共煮9鍋飯，並表示自己經營方向主要在於「平價的日本料理」，認為這價格可以找出定位。針對Toyz的批評，他則表示，是因為對方未曾涉略餐飲業，因此懂得不多；對此，Toyz則笑稱：「超哥怕被批不好吃，怕倒店？」

Toyz再進一步表示，超哥店內出售的雞排一片120元，賣給加盟主（出貨價）一片60元、70元，直指這根本暴利。對此，超哥似乎有所不滿，「我發現你很會狡辯，你對台灣有什麼貢獻？你很會操作流量，想要怎樣，我可以奉陪到底沒關係。」

超哥說，「我覺得台灣人、中國人，或是華人，講究的是一個和平，你今天帶著家人用餐，你覺得你流量很厲害，但我希望跟每個人做好朋友」、「你有你的風格，我做我的小生意應該沒有犯到你，你今天來有存什麼好心嗎？」

２人的對話氣氛也越來越不平靜，Toyz緊接就攜帶一起來用餐的同伴走出店外，他再度表示，有必要把話說完，並質問超哥：「你覺得我今天是帶著負面的立場批評？」超哥則回：「我只說華人，我們都是華人」。

不過超哥隨即又遭Toyz打斷，「不要再扯國際，我都聽不下去」、「仇中嗎？搞不懂，吃個飯而已」。超哥隨後就一拳揮去，其他小弟見狀有人立即加入戰場，旁邊還有一名女性為此嚇哭，喊話趕緊報警。