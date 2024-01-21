去年尋求3連霸失利的中信兄弟今年捲土重來，21日在屏東中信園區展開春訓，領隊劉志威致詞時強調，要球員們在春訓時把「精神」武裝起來，他也以籃球防守為例，希望大家能夠團隊至上，朝著共同目標前進。

兄弟去年歷經季中換帥風波，例行賽尾聲與樂天桃猿爭奪季後賽門票失利，最後全年戰績排名第4、僅優於富邦悍將，球季結束後積極作出補強，從自由市場網羅提出FA的陳俊秀，開季前5位洋投也都到位，找約德保拉、艾士特、象魔力，另外新網羅克迪、猛登。

劉志威透露，去年爭奪季後賽門票關鍵期在嘉義比賽時，有到場與球員鼓勵，他也特別提醒大家休賽季的準備才是決定球隊能走多遠的關鍵，春訓時就要把精神武裝起來。

「兄弟團隊（精神）向來就是願意為團隊犧牲的。」劉志威繼續說：「其實資深球員每年跟我談薪水我是不太看數據，不是我不看數據，而是我更看重大家願意為團隊犧牲、願意在這個團隊中做出任何數據無法呈現的能力。」

劉志威也特別以籃球防守為例，球員進攻願意分享球，大家才願意去做防守，棒球也是一樣，野手都願意做守備、投手才會勇敢去進攻，大家想辦法上壘，後面願意推進、犧牲自己，球隊才能贏球。

劉志威說：「我知道團隊在這部分已經做的不錯，但不錯跟好還是有差距，就會影響到最後結果。所以平野（惠一）教練接下重責就是要讓大家一起把差距縮小，雖然結果無法控制，但我們重視的是團隊精神，要一起往共同方向去。」