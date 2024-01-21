新北市三峽警分局北大派出所去年12月接獲報案，51歲秦姓婦人透過手機看到投資股票廣告，對方要求他加入line群組後，還要下載專屬APP，依照指示面交了5次，共損失新台幣489萬元，警方受理報案後將計就計請婦人配合演出，最後21歲陳姓車手遭一旁實習員警用一招大外割撂倒在地，並依詐欺罪被移送偵辦。

新北市三峽警分局北大派出所去年12月接獲報案，51歲秦姓婦人透過手機看到投資股票廣告，共損失新台幣489萬元，警方受理報案後將計就計請婦人配合演出，最後21歲陳姓車手遭一旁實習員警用一招大外割撂倒在地，並依詐欺罪被移送偵辦。（影片／劉瑋晴）

秦姓婦人因在交易過程中讓她獲利18萬元，因此深信不疑，直到打算領回獲利時對方卻拖拖拉拉，這才驚覺上了當，員警受理報案後，請婦人配合演出，佯稱要再投資284萬元，19日晚間雙方約在北大特區的咖啡館內，21歲陳姓車手抵達後要婦人到旁邊的公園內交易，也許是太緊張，拿過秦婦交付的紙袋後，就急著要離開，但一旁埋伏的員警早就察覺。

監視器畫面拍下，21歲陳姓車手跑不到10公尺，迎面而來就被一名員警直接撂倒壓制，陳姓車手自稱在臉書上看到徵才廣告，強調跟客戶取款、跑腿領錢，從去年7月開始，至少成功面交取款過5次，拿到新台幣2萬多元的報酬，員警根據查獲的這名陳姓車手，已鎖定集團其他成員，正擴大追緝中，至於這名車手除了依詐欺罪被移送偵辦外，日後還得面臨被害人鉅額的求償。

這次建功的警專實習生戴楷閎，年僅22歲，是土生土長的金門人，由於身高190公分，眾人都叫他「霸告」，他初生之犢不畏虎，才實習第二天就建功，跟學長前往埋伏查緝詐欺車手，他根據學長指導的觀念，預先埋伏在歹徒可能逃逸路線，果不其然，這名車手拚死掙脫逃逸，但衝不到10公尺就被迎面而來的實習警戴楷閎用一招大外割撂倒在地，動彈不得。

警方統計，投資詐騙已躍升為各類型詐騙排行榜第一名，看準現代人使用手機習慣，詐騙集團將投資詐騙廣告隱身在臉書、IG及youtube內，並以財經名人、主播或是公眾人物為噱頭，只要瀏覽就會自動跳出，一旦點選「免費諮詢」或是「領取講義」選項，就栽進詐騙集團陷阱內。