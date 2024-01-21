台北市大安區大學里近台大側門，人行道常停滿學生的腳踏車，成為另類行人地獄。身為台大校友的台北市議員曾獻瑩呼籲，北市已進入超高齡社會，許多長者拿拐杖、推輪椅，還有媽媽推娃娃車，腳踏車也必須尊重行人路權。停管處回應，目標除以YouBike減少私人自行車數量外，也會檢討設置自行車專用格位。

曾獻瑩指出，目前北市只有2個腳踏車保管場，去年就高達5849輛腳踏車被拖吊，僅3948輛領回，領回率67％，自從2019年後收取保管費半日25元後，部分民眾認為領回腳踏車花錢又費時，因此選擇不領取。而台大附近的停車困擾，他在台大就學時就曾親身體會。

他說，汽機車在標線型人行道的違停，去年也開出4萬3820張罰單，金額超過2000萬元，北市已進入超高齡社會，不僅許多長者拿拐杖、推輪椅，還有媽媽推娃娃車，不管是腳踏車、機車或汽車都應尊重行人路權，不要讓車子成為人行道上的障礙物。

曾獻瑩表示，目前也正在和大學里長吳沛璇研究改善方法，並請店家配合，在店家門口貼公告加強宣導，不把腳踏車停在店家門口的人行道上，以減少違規停車的現象。

吳沛璇指出，腳踏車常橫向停在標線行人行道上，變成人行道的障礙物，常需要去幫忙挪移車子，以免人行道阻塞。已和交通局合作，印製警告海報，貼在大學里的違停熱門商家門口，腳踏車違停狀況已有好轉。

停管處長李昆振回覆，大學里屬於自行車加強拖吊區，透過移車方式管理違停狀況，目標除以公用自行車YouBike提供前30分鐘免費，減少私人自行車數量外，也會檢討設置自行車專用格位，而自行車專用格位雖較無空間上的設置困難，但自行車常會被他人移動，也有人貪圖方便停放不整齊或忘記移走。

他說，目前北市2個腳踏車保管場為龍門保管場和撫遠保管場，目前都還有空間可以容納車輛，不至於車滿為患，雖然民眾領車需要花時間來回，造成民眾不方便，但這是必須的管理手段。