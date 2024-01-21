新竹市具有深厚的歷史底蘊，市府積極落實文化資產保存政策，辦理再造歷史現場計畫，其中，「歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第1期工程」近日決標，工程預計於2024年3月底動工、2026年完工，盼藉計畫執行，開拓文化資產活化的廣度及深度。

市長高虹安表示，市府團隊大力落實「美感新竹」、「宜居永續」施政策略，「新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第1期工程」預計修復少年刑務所職務官舍群A區、B區，共計8棟歷史建築，建物面積907.87平方公尺；基地面積6997.31平方公尺，修復完成後將與市定古蹟新竹少年刑務所演武場串聯，形成多元且完整的藝文場域。

文化局代理局長李欣耀指出，此案基地鄰近市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」，演武場已於2020年完成修復工程，目前由文化局辦理策展活動，作為當地藝文先驅，活絡監獄周遭氣氛。

他說，竹市少年刑務所是目前全台保存完整的監獄系統，包含刑務所、獄官宿舍、演武場都被保留，其中已89歲的市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」，是全台第2個修復完成的獄官武道場。

文化局表示，市府自完成新竹少年刑務所職務官舍群規畫設計後，積極向中央爭取再造歷史現場計畫補助，歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第1期工程總計畫經費約2億5411萬元，包含中央挹注1億5246萬6000元，工期約920天，未來將同步啟動促參並全面開放。

另，少年刑務所園區腹地廣大，未來新竹少年刑務所職務官舍群等8棟歷史建築修復完成後，將結合閱讀、工藝、職人、住宿、風土飲食等文化體驗，讓更多民眾有機會認識並親近竹市文化資產。