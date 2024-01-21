今年學測英文科將選舉時事入題，也考了購物的秘密客、日本風的電話等，貼近考生生活。全國高級中等學校教育產業工會解析，今年學測英文科出現許多生活化議題結合圖表的考題，整體題目難易適中，預計各標將較去年提高1級分。

另一教師團體全國教師會則表示，今年英文科試題靈活多元，難易度與去年相符，估計頂標13級分，前標11級分，均標9級分(預估比去年增加1分)。

全中教說，今年英文科閱讀測驗題材廣泛、貼近生活，有魔鬼氈的發明歷程、鳥類和蟻類群聚的科學現象。此外，選舉時事入題，考政治人物造訪廟宇的翻譯作文貼近高中生活，考解決心碎、在乎他人看法和情緒波動需要的特質，生活化議題結合圖表對考生友善。

全中教說，英文科非選擇題整體難易適中，翻譯主題是選舉文化，符合時事，無艱澀字彙，對考生很友善。作文貼近學生生活經驗，生活遇到困難時若有機器人小幫手會想求助哪方面問題，呼應近來學生會使用科技例如ChatGPT來解決學習上的問題。

全中教認為，英文科選擇題整體難易適中，題材涵蓋購物的秘密客、鬧鐘的前身、日本風的電話、運動傷害新知識、魔鬼氈的發展歷史與運用、美國畫家如何影響國家公園的設立、冰島如何解決海洋漁業枯竭的問題。

全教會說，英文科有許多跨領域整合的試題，含括歐洲歷史(第16-20題) 、人文關懷-311地震後如何表達對已故家人的思念(第21-30題)、創新發明-鈕釦與拉鍊(第35-38題) 、自然科學(混合題第47-50題)，另有選舉時事(中譯英)。

全教會說，英文寫作結合教育現場的AI廣泛運用及學生情緒問題的處理，且強調人機合作在AI時代的重要性。