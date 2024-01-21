「動物友善垃圾桶」於2023年底取得經濟部智慧財產局新型專利認證，防治黑熊等野生動物無法取得桶內垃圾，成效良好。（林業及自然保育署台中分署提供／張妍溱台中傳真）

為防止人為活動產生垃圾，吸引黑熊、獼猴等野生動物靠近引發衝突，林業及自然保育署台中分署設計「動物友善垃圾桶」，並於大雪山、八仙山、武陵等國家森林遊樂區內率先使用，並於2023年底取得經濟部智慧財產局新型專利認證，防治黑熊等野生動物無法取得桶內垃圾，成效良好。

林業保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區周邊為黑熊穩定棲息區域，2017年曾有黑熊翻取遊樂區垃圾子母車紀錄，為了避免遊樂區內人為活動產生垃圾吸引黑熊或其他野生動物靠近，便參考國內外防治經驗，設計動物友善垃圾桶，優先於大雪山及八仙山國家森林遊樂區內使用，經歷2次改良後，再導入武陵國家森林遊樂區內，發現對於防治獼猴危害有具體成效。

「動物友善垃圾桶」原理，類似社區常見的舊衣回收箱，以全不鏽鋼材質打造，垃圾桶關閉時可完全密合，開啟採下拉式設計，讓野生動物無法輕易將垃圾桶門打開，並於門內增加檔板，開啟時野生動物無法趁機取得桶內垃圾，下方清潔門以鑰匙上鎖，並將垃圾桶底部固定於地面，避免大型野生動物翻倒破壞。

林業保育署台中分署指出，「動物友善垃圾桶」已於2023年底通過經濟部智慧財產局新型專利形式審查，除已提供林業保育署各分署使用，也歡迎有需求機關團體洽詢林業及自然保育署台中分署授權使用。

林業保育署台中分署提醒，民眾在戶外活動時巧遇野生動物，請謹記不餵食、不干擾、不接觸，進入山域活動請遵守「無痕山林」準則，做好個人食物、廚餘及垃圾管理，與野生動物維持友善的距離。