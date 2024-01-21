孫姓與李姓男子因貪圖小利，各以1萬與5000元將其銀行帳戶、提款卡和密碼交給擄鴿集團，該集團的不法人士要求鴿主將金錢匯到指定帳戶。橋頭地院審理後分別以幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪各處兩人徒刑3個月，併科罰金5000元，並追徵犯罪所得。

橋頭地檢署偵辦恐嚇取財案件，發現孫姓與李姓男子於2020年4、5月出借銀行帳戶和提款卡給擄鴿集團，令擄鴿集團製造斷點，檢方訊後以恐嚇取財罪起訴兩人。該集團透過旗下成員在不詳處架設網架補捉賽鴿，透過賽鴿腳環所載聯絡電話，再由成員於高雄、彰化恐嚇被害人，要求多名被害人匯款1萬至3萬元不等到孫姓與李姓男子的帳戶。

孫、李兩人坦承借帳戶給不明人士，法官審理後認為，孫姓與李姓男子僅提供銀行帳戶給擄鴿集團，讓擄鴿集團藉此讓被害人匯款。孫、李的行為難以等同視為恐嚇取材或轉提行為，也無法證明兩人與此集團有共同犯意聯絡，因此依幫助洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處徒刑3月，徒刑可易科罰金。兩人併科罰金5000元，並追徵犯罪所得1萬與5000元。可上訴。