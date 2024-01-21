我太平洋友邦吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）接受《週末澳洲人報》（The Weekend Australian）專訪，指出吐國消息人士透露，吐國26日國會大選結束後，恐跟隨諾魯，轉向承認中國大陸，我外交部長吳釗燮強調台吐邦誼穩固。不過《週末澳洲人報》指出，近期北京又向吐國提出類似於4年多前協助打造人工島的計畫。

吐瓦魯（Tuvalu）將於26日舉行國會大選，吐瓦魯駐台大使潘恩紐在台北接受《週末澳洲人報》專訪時表示，「吐瓦魯消息人士」透露，本周大選結束後，吐國可能跟隨諾魯，轉而承認中國大陸。若是如此，屆時台灣將僅存11個友邦。

曾任吐瓦魯總理的潘恩紐說：「現在傳聞都說（吐瓦魯）會效仿。」他敦促澳洲及盟友密切注意情勢，加強對吐國的支持，「他們應該嚴肅看待，他們應該主動積極」。

潘恩紐在訪談中提到，自吐瓦魯於2019年底舉行上次大選以來，北京對吐國「非常積極」。那次大選後，當時的吐瓦魯外交部長透露，大陸企業曾接觸，表明願意協助一項4億美元（約新台幣125.59億元）的人工島計畫，遭到吐國斷然拒絕。

圖為吐瓦魯空拍畫面。（圖：shutterstock／達志）

不過《週末澳洲人報》指出，來自台北的消息人士透露，此次吐國大選前，北京又再次提出類似提議。

隨著海平面上升，人口僅1.1萬人的吐瓦魯面臨在未來數十年內沉沒的風險。

人口僅1.1萬的吐瓦魯面臨被海水淹沒的風險。

報導引述我外交部一名退休高階官員指出，他預期幾個月內，又會有1到2個台灣友邦被北京「挖走」。如今我對北京在本周五吐瓦魯大選後的動向保持高度警戒。

報導分析，由於吐瓦魯沒有政黨，國會由16名獨立議員組成，因此難以預測選後走向。