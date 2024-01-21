中天綜合台熱播的韓國美食實境節目《兄弟拉麵》今（21）日播出最新一集，店內出現最高齡的顧客，是一位83歲的日本老奶奶，親切和李昇基用簡單的日文聊天、解釋菜單。一問之下才知道奶奶竟是自己的粉絲，「早上6點半就搭電車來，超過6個小時的車程」，舟車勞頓就為了見偶像一面，因為女兒很年輕就過世，看了李昇基所主持的綜藝節目《兩天一夜》、《強心臟》後，才走出喪女之痛。這番話不僅感動李昇基，就連一旁的姜鎬童、裴仁爀都為之動容。

李昇基為了老奶奶，也把《兄弟拉麵》變成專屬她的粉絲見面會，奶奶更從錢包裡拿出女兒照片來傳達感謝之情。

《兄弟拉麵》充滿歡笑與淚水，李昇基、裴仁爀2人去日本前，在廚藝上也下了不少工夫。李昇基特別找廚師好友學習「帝王排骨拉麵」作法，更把食譜搜刮帶走，從沒想過煮個拉麵竟然還要製作梨子泥，不過當看到客人喝湯、一臉驚呼的反應，就讓李昇基覺得一切都很值得。

裴仁爀家中是開餐廳，從小就會幫忙醃製小菜，此次更向媽媽討教醃蘿蔔、涼拌魷魚與魚板的方法，用心良苦所製作的美食，一一擄獲日本客人的胃，人氣韓綜《兄弟拉麵》今（21）日晚間8點在中天綜合台播出。