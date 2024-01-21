百萬YouTuber「愛莉莎莎」，2024總統大選後質疑作票，慘遭網友抨擊，而她在選前公開告白柯文哲﹕「除了我家人之外，我最愛的男人就是阿北」，讓網紅呱吉忍不住嘲諷﹕「多噁心的一句話」，雖然輿論一面倒，不過資深音樂人許常德則是逆風發文力挺。

呱吉日前深夜開直播，他表示愛莉莎莎選前曬出和柯文哲合照，接著大方告白﹕「除了我家人之外，我最愛的男人就是阿北」，不諱言聽到時相當反感﹕「我當時心裡想說多噁心的一句話！你知道為什麼嗎?因為我這輩子從來沒有愛個任何一個政治人物」，接著強調不認為世界上有一個政治人物，可以讓人跟家人一樣愛，直呼﹕「太扯了，我看到那句話的時候都要吐了」。

資深音樂人許常德昨（20日）在臉書發文，他開頭直接寫道﹕「有網紅說怎麼可能有人比家人還重要」，接著不忘跟對方喊話﹕「眼睛不是拿來張開的，也可以閉上，你有好家人是你的幸運，不代表所有人」，雖然沒有明確指出對象是誰，但網友從關鍵字推測所指的應該是呱吉，不過這篇PO文如今似乎遭到刪除。

許常德疑發文暗諷呱吉。（圖／許常德的地下手記臉書）

愛莉莎莎質疑總統大選作票後，便飛往韓國旅行，引發軒然大波，網紅視網膜直接點名﹕「為什麼你不道歉」，更指出許多圈內人已經看不下去，另一名網紅陳沂認為愛莉莎莎這波操作，可能是要吸收柯粉，在於雙方粉絲都以年輕族群為主，而且比流失的更有經濟實力，評估後便覺得值得投資一波。