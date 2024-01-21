民眾黨前立委蔡壁如雖然在台中市立委選舉落敗，但繳出了好成績，後續動態備受關注。民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年爆料，蔡壁如會回任民眾黨中央委員，屆時她將是「一人之下，萬人之上」。

林冠年昨（20）日在政論節目《新台灣加油》透露，最近接獲蔡壁如將回任民眾黨中央委員的訊息，他指出，中央委員雖看起來是黨職、黨的運作還是由黨主席決定，但在實質影響力方面，蔡無人能出其右。

在林冠年看來，一旦蔡壁如控制黨機器，代表民眾黨主席柯文哲已授意她來協助領導黨，在現有8名民眾黨不分區立委必須服從黨意志的情況下，所有人都要乖乖聽話，就算是黃國昌、黃珊珊也不例外，到時候，蔡將是「一人之下，萬人之上」。

另外，《美麗島電子報》董事長吳子嘉18日也曾在政論節目《關鍵時刻》預測，柯文哲不懂立法院黨團運作，為了牽制、管理8位不分區立委，可能會讓蔡壁如擔任立院黨團主管相關職務。