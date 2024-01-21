許多看似舒服的姿勢，其實正默默殘害身體而不自知。對此，板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出4種常見的NG姿勢，包括翹腳、斜躺坐、趴躺及盤腿坐，長久下來，不僅會越坐越累，還恐對關節、脊椎、頸部等多處，造成嚴重負面影響，不可不慎。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文表示，很多人都知道久坐會對關節產生負面影響，然而有些看似很舒適的坐姿，不僅越坐越累，更可能不小心就讓頸部和脊椎受傷。他並盤點以下4種常見的NG姿勢，提醒民眾務必要留意：

1、翹二郎腿：此動作會讓一隻腳長時間承受壓力，使身體處於不平衡狀態，進而導致神經壓迫。不僅可能造成腰痠背痛，長期下來更會使骨盆歪斜、椎間盤突出，甚至影響血液循環等問題。

2、斜躺坐：有些人喜歡側身半躺並把腳放到沙發上，這樣的姿勢會使腰椎與頸椎懸空，或是不正常的彎曲凹陷，將全身力量都放在脖子和臀部上，久而久之容易造成過度壓力，引起肌肉韌帶受傷或椎間盤突出的情況。

3、趴躺：不少人喜歡趴在床上滑手機，而趴躺的姿勢主要是使用頸椎及背部肌肉出力，並且將全身力量都壓在脊椎上，長期下來，如手麻手痛、脖子僵硬及肩頸僵硬的問題，也就會一一浮現。

4、盤腿坐：由於盤腿坐時，往往會讓上身處於前傾、駝背的姿勢，對髖關節與膝蓋軟骨產生壓迫，同時將全身壓力集中在下背及腰椎，長時間下來就會出現雙腳麻痛、椎間盤突出等問題。

關於盤腿坐，物理治療師「三個字」過去也曾粉專發文提到，因為瑜伽、打坐的影響，盤腿坐經常跟養生聯想在一起，但從解剖構造上來看，此坐姿其實對身體會造成很大的負擔。除了習慣改正外，他也分享，只要坐的時候將屁股墊高，就可減低腰部及髖部的壓力，從而降低盤腿坐的傷害。另外還提醒，若真的一直忍不住想翹腳，可能是身體已經長時間發炎了，務必盡快尋求專業協助。