2024年1月21日新北市／復育園區導覽活動深受民眾所喜愛的海洋生物零距離接觸體驗。（新北市政府漁業及漁港事業管理提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市貢寮區是台灣九孔鮑產業發源地也是我國重要的水產養殖產業，每年的11月為九孔繁殖期，即日起在新北市漁業處網站預約新北市海洋資源復育園區的海洋教育導覽行程，就可以認識東北角特有的九孔、魚類、珊瑚等海洋生物，以互動方式讓民眾體驗近距離接觸及觀察了解海洋生物，還可以近距離觀察九孔寶寶呦。

新北市府特別規畫導覽解說園區魚介貝類繁養殖、培育及放流重要性，增加海洋資源，也讓民眾對海洋資源保育的觀念向下扎根。九孔寶寶會待在浪板上的期間約至元宵節過後，每年也就是寒假這個時期才能近距離觀察到九孔寶寶。

海洋資源復育園區工作人員利用人工繁殖技術提升九孔受精率及孵化率，將受精卵灑入育苗池中，九孔寶寶初期為2-5天浮游期，之後便附著在育苗池內的浪板上，牠們在浪板上成長和攝食浪板上的微矽藻，矽藻是九孔寶寶最愛的食物，它的營養價值也最適合九孔寶寶。

海洋資源復育園區培育室還設有海洋生物觀察池，展示東北角潮間帶常見海洋生物例如海星、海膽、海參、陽燧足、珊瑚及九孔等海洋生物。還再煩惱寒假去哪旅遊嗎？ 不妨帶著家人及小寶貝們來趟有趣生態旅遊，趕快網路預約海洋資源復育園區海洋教育導覽行程，來一趟海洋教育意義的生態旅遊。

新北市漁業處表示，來海洋資源復育園區參訪，絕對讓您看得到、學得到又摸得到！參訪時間約60-80分鐘，結束後還可以到附近的卯澳漁村欣賞海堤彩繪、到馬崗漁村看有「魔鬼洗衣板」之稱的馬崗潮間帶，到三貂角燈塔遠眺遼闊的太平洋，最後再去澳底漁港吃海鮮。