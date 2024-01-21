太保市長鄭淑分強調「建築工地臨時稅」遭代表會議決刪除，是自斷財源、嚴重影響太保市民福祉。（呂妍庭攝）

太保市公所今舉辦「為太保創造更多美好」市政宣導活動，里鄰長、民意代表、社區發展協會、長壽會、各學校社團宮廟等機關團體上千人到場。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市所、會矛盾再起！太保市公所21日舉辦市政宣導活動，會中說明113年度預算遭代表會刪除情況，並特別強調「建築工地臨時稅」遭代表會議決刪除，是自斷財源、嚴重影響太保市民福祉，主張刪除的代表林淑勉發言時，遭民眾和代表蔡聰敏嗆聲，雙方一度爆口角衝突，會中更有人民眾喊要罷免主張刪除的代表。

太保市公所今舉辦「為太保創造更多美好」市政宣導活動，里鄰長、民意代表、社區發展協會、長壽會、各學校社團宮廟等機關團體上千人到場，會中太保市長鄭淑分說明預算遭代表會刪除近6000萬元，佔總預算近兩成，針對刪除預算造成市政推動窒礙難行的部分，已依地方制度法規定，函文提請嘉義縣政府進行協商。

另針對「建築工地臨時稅」遭代表會議決刪除，鄭淑分說，建築工地臨時稅於去年2023年11月定期會由林淑勉發言主張刪除，當時支持繼續課徵稅收與主張刪除票數5比5，最後主席葉俊男裁決決議刪除，公所提出覆議重審，代表會覆議結果是將建築工地臨時稅刪減剩原稅收一成，決議明年起刪除徵收。

鄭淑分說，太保市是縣治所在地，公所無審發建築執照和使用執照權力，但建案完成後，毀損道路及水溝都必須由公所善後，衝擊公所財政，所以公所在2016年提出課徵「建築工地臨時稅」，依使用執照樓板面積向起造人徵收，小型建築並不會課到稅，大型建案課徵的對象就是建商。

鄭淑分說，代表會以「抑制房價高漲」為由刪除稅收，但內政部實價登錄數據顯示，代表會刪除稅收後太保房價不減反增，多筆預售屋交易登錄高於許多直轄市熱門地區，將房價歸因於課稅是不公平、也不合乎事實說法，刪除課稅更非理性之舉。

林淑勉認為，基於賦稅平等，不該重複跟建商或民眾課稅，如果公所財政困難，徵收臨時工地稅增加財源很合理，但如今公所沒有負債、有盈餘，且工地稅每2年就要由代表審查，代表不是常態稅，形容收工地稅像土匪，此話一出引爆更多民眾不滿，雙方相互嗆聲，場面一度失控。

太保市長任市開徵臨時工地稅的縣議員黃榮利批主張刪除的代表「憨慢做」，可以等民眾領到社會福利再提案在太保市買屋就退稅金的案子，說從台灣頭到台灣尾，沒聽說刪稅金的代表，批主張刪除的代表為了打鄭淑芬，影響3萬9000人的權利。

太保市代表會事後以主席葉俊男名義發聲稿，指代表會向公所索取施政資料，皆藉故拖延不予理會或給予不完整資料文件，讓代表會無法適時監督公所執政作為，此舉根本就是藐視代表會且企圖規避代表會監督，且鄭叔分雖在社群媒體強調欲執行政策重要性，卻長達3個會期未出席會議，若真覺得施政政策重要，為何不到代表會說明？惡劣行為居心叵測，建議鄭淑分不要一直躲在布簾後當皇太后，規避代表會監督。

葉俊男指出，工地臨時稅是因市庫財政困難，故制定自治條例於2015年通過後開始實施，期間已接獲多位民眾陳情，臨時稅皆轉嫁至消費者身上，加重民眾在太保市購屋成本，更有建商表示，所加稅金必定轉嫁至消費者身上，指既然是臨時稅，實施8年之久應該停止徵收，且公所市庫充盈為何要繼續跟百姓徵稅呢？所以決議將工地臨時稅實施至今年底停止徵收，避免重複課稅阻礙地方發展，為太保市引進更多商機，使民眾減輕購屋負擔。

今活動現場，公所也發放問卷詢問在場民眾對臨時工地稅的態度，回收問卷950分，同意繼續徵收936分，主張刪除14分，同意比例達98.5％。