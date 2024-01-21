桃園市大溪警分局邀集民間團體辦理寒冬送暖活動，總計有43戶受惠。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪警分局邀集民間團體辦理寒冬送暖活動，總計有43戶受惠。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

農曆春節將至，桃園市大溪警分局內柵派出所平時勤區查訪時，深知轄內有些貧困弱勢家庭經濟較拮据，所長廖彥齊除轉介公益團體申請補助，並結合地方宗教團體辦理寒冬送暖，幫助弱勢族群、獨居老人、遭逢巨變家庭安心過好年，轄內迎富送窮廟、大溪蓮座山觀音寺向來熱心公益，獲悉情況後義不容辭，今年更加入國堡門國際金屬有限公司共同贊助，立馬請內柵派出所安排慰問。

這次活動由大溪分局內柵派出所籌辦，迎富送窮廟、蓮座山觀音寺分別各致贈每戶1600元，國堡門國際金屬有限公司致贈每戶1000元，昨於內柵派出所辦理聯合慰問，部分不克前來的受贈戶，這2天由派出所陸續將慰問金轉致，總計有43戶受惠。

大溪分局也利用這次活動宣導防詐，並提供春節期間用路人轄區最新交通資訊，有效利用替代道路，確保交通順暢，並宣導婦幼安全，期能喚起社會大眾對婦幼安全之重視，創造和諧的社會風氣，冀望能民眾溫暖好過年。

大溪分局表示，希望藉內柵派出所的活動拋磚引玉，發揮「人溺己溺，人飢己飢」的精神，「身在公門好修行」，警察的工作不單僅是依法行政，更本著關心弱勢及同理心，利用各項勤務深入了解轄區情況，發掘貧困孤苦及需要幫助的人，結合民間團體給予關懷，讓民眾安心過好年。