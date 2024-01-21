台中市大雅區忠義社區活動中心內，迄今保留幼稚園公廁小馬桶，每個隔間矮牆約110公分，11間廁所小馬桶保留完整，成人站在廁所外就可看見裡面如廁情形，因具地方特色成為打卡拍照熱點；大雅區忠義社區發展協會理事長劉中平說，當地居民盼可更實用，重新規畫改建公廁區，有大人、小孩的馬桶可使用。

「好可愛的小馬桶，大人勿用！」劉中平說，活動中心內目前有11間廁所有小馬桶、沒有天花板，且四周都是矮牆，成人站在廁所外就可清楚看到廁所內情形，因小馬桶乘載重量有限，現在沒有成人敢使用，因為「上廁所會被看光光，拍謝啦！」。

劉中平指出，忠義社區活動中心內在20多年前原是幼稚園，因沒持有建照使照，於10多年前幼稚園即搬遷，後來成為社區活動中心後，小朋友使用的小馬桶仍留下，成為活動中心內的「特色」，因此有人跑來打卡拍照，變成新亮點。

劉中平表示，雖然幼稚園搬遷後留下的公廁小馬桶很有特色，但有些居民卻認為不實用，因為活動中心內目前做為社區關據點，很多長輩需要上廁所卻不適合，希望可爭取經費讓社區改建這處公廁區，每個人都可方便使用。

劉中平指出，為了保持活動中心內的乾淨整齊，幼稚園所留下的11間公廁小馬桶，每天都有人來打掃，未來若可以重新規畫改建，建議保留1至2座公廁小馬桶，提供給小小朋友使用。