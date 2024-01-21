交往20年的陳文千與黃齡瑩是新人中，交往最久的一對。（呂妍庭攝）

職業軍人劉家齊和女友林玉婷高中就相戀，交往12年。（呂妍庭攝）

今特別舉辦驚喜包抽獎，除大獎住宿券得主外，多數新人都獲贈電影票。（呂妍庭攝）

市府以客製化的新人個人郵票為新人留下一輩子回憶，由市長黃敏惠送給代表受贈的新人。（呂妍庭攝）

市府準備32吋液晶電視，為新人映照真心。（呂妍庭攝）

議長陳姿妏致贈保固期長長久久的電鍋，祝福婚姻永固。（呂妍庭攝）

姊妹市新竹市則送上寓意「讓愛加溫、解凍」的微波爐。（呂妍庭攝）

幸運新人抽中住宿券大禮包。（呂妍庭攝）

2024愛你一世！嘉義市第42屆市民集團結婚，21日上午在「森林之歌」大草皮甜蜜舉行，今年共有47對新人報名參加，嘉義市長黃敏惠擔任證婚人、嘉義市議會議長陳姿妏擔任主婚人，姊妹市新竹市民政處處長施淑婷代表新竹市高虹安市長擔任介紹人，身著婚紗、西裝的新人在親友見證下，一臉幸福步上紅毯，現場洋溢著甜蜜溫馨的氣氛。

舉辦婚禮的「森林之歌」不僅是嘉義市著名地景，更是新人傅韋達及來自香港的何倩婷兩人定情地。傅韋達說，他同學聚會中對倩婷一見鐘情，當時何倩婷開玩笑說如果傅把桌上的酒喝完，就答應他一個願望，沒想到韋達二話不說就拿起桌上半瓶白蘭地乾杯，雖然吐了一晚，卻成功讓倩婷留下深刻印象，也讓韋達許願「倩婷當他女友的心願」成真，傅韋達在森林之歌告白成功，今回到定情地結婚，為兩人的故事增添浪漫回憶。

47對新人中，身材高挑的新人蔡政憲與楊淳惠格外亮眼。兩人的妹妹是好友兼同事，因覺得身高185公分的政憲與168公分的淳惠年紀、性格相仿，身高也「很速配」，主動為兩人牽線，從好友升級成情人，交往3年半決定在今年步入禮堂，新郎政憲笑稱新娘是妹妹送給他最好的禮物，兩人的妹妹更從好友變親家。

交往20年的陳文千與黃齡瑩是新人中，交往最久的一對，兩人在文千就讀的實驗室中認識。齡瑩表示，文千是很含蓄、木訥的人，交往20年來從不曾聽他說過「我愛你」，但他總是以行動表達對自己的關心，過去兩人因工作因素，一人在上海、一人在哈爾濱工作，相隔兩地只能透過電話、訊息相互陪伴，但心底早認定對方是攜手共度一生的人，希望未來的每一天兩人都能相伴左右，三餐、四季不再分開。

職業軍人劉家齊和女友林玉婷高中就相戀，交往12年，早有結婚打算兩人，2年前趁就讀的協志高職退場前，特地回母校拍婚紗，決定參加集團結婚，主要是兩人工作都忙，兩人今到場覺得氣氛營造溫馨，感覺很棒。

黃敏惠感謝天公做美，以溫暖和煦的陽光照耀新人，晴朗的天氣就是最美好的祝福，說市府準備32吋液晶電視，為新人映照真心，以及客製化的新人個人郵票為新人留下一輩子回憶，姊妹市新竹市則送上寓意「讓愛加溫、解凍」的微波爐，議長陳姿妏致贈保固期長長久久的電鍋，祝福婚姻永固。

九華山地藏庵送上玫瑰對杯、嘉義城隍廟則送上金鏟子祝福早生貴子，嘉義市的飯店業者樂億皇家渡假酒店、新悦花園酒店也都送上大禮包，新婚禮十分澎湃。