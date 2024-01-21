廖慶貴拿下草莓特等獎。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

得獎的草莓。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

獲獎桶橘。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府與獅潭鄉農會，20、21日在竹木社區活動中心廣場舉行桶柑、草莓評鑑競賽，由獅潭鄉果農謝添雲、廖慶貴分別拿下桶柑及草莓評鑑特等獎，副縣長鄧桂菊等人邀請民眾到獅潭品嘗草莓、桶柑。

苗栗縣是國內草莓最主要的栽培區，種植面積超過450公頃，其中，獅潭鄉約占40公頃、年產量320公噸，此外，獅潭鄉也是苗縣桶柑主要產地，以栽種方無籽桶柑為主，種植面積約120公頃、年產量約1700公噸，由於水質純淨，適合桶柑生長，生產的桶柑品質優異，深受市場青睞，縣府也每年補助辦理橘莓戀促銷活動，已成為當地年度盛會，逐漸打響全國知名度

今年橘莓戀系列活動20、21日在獅潭鄉竹木社區活動中心廣場，推出全縣桶柑、草莓評鑑及農特產品展售活動；27、28日則在獅農小舖，舉辦優質桶柑展售及食農教育手作主題DIY活動，農會與縣府希望在農曆春節前，吸引更多鄉親遊客到獅潭鄉採購農特產品及桶柑、草莓，增進更多商機。

這次柑橘評鑑得獎名單為特等獎謝添雲；頭等：陳華堂、謝李庫；貳等：謝添喜、張騏楠、賴慶焜；參等：黃梅櫻、黎氏麗水、王渝屏、陳柏勳；優等：劉菊香、蔡依雯、王雅惠、劉召文 、謝慶華、謝英杰、練新寬、張碧蘭、彭義芳、譚振生。

草莓評鑑：特等獎廖慶貴；頭等：謝士彥、湯芷婷；貳等：鍾文標、鍾維祥、謝其忠；參等：黃宏昌、丁氏征、謝玉嬌、羅美新；優等：鍾淑清、劉梅蘭、劉曉慧、張舜宗、張炎宗、吳秀珍、謝其耀、劉榮祥、廖麗娟、劉美霞。

活動由副縣長鄧桂菊、縣議員楊恭林、鄉長劉淑能、鄉代會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育、常監謝壬濱、總幹事黃煥祥、縣府農業處副處長蔡政新等人頒發桶柑、草莓評鑑獲獎的農民。

鄧桂菊推薦獅潭鄉生產的桶柑、草莓品質優異，歡迎鄉親遊客到獅潭鄉採購或是體驗採果樂趣，同時品嚐客家美食，感受客庄風情。

鄉農會理事長古明育則希望鄉親遊客協助宣傳獅潭優質的桶柑、草莓及其他農特產品，將獅潭鄉品質優異的水果、農特產品行銷到全國各地，以增加農民收益。