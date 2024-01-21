【全程字幕】傅崐萁宣布選立法院長！韓國瑜現身台中藍委餐敘 盼「1事」曝接不分區第一初衷 @ChinaTimes

【全程字幕】國民黨內現分歧？傅崐萁表態爭立院龍頭 江啟臣喊話：不會有分歧 @ChinaTimes

立院龍頭之爭，國民黨推出韓國瑜、江啟臣角逐正副院長，立委傅崐萁不滿，今（21）日在花蓮開記者會表態爭取「國會領袖」，韓及江則於台中林酒店參加中部立委餐敘。對於傅崐萁表態，韓國瑜強調，個別委員的行動，他「不予置評」，自己當初接受不分區第一名，就是為了團結在野立委、監督賴政府。

傅崐萁今表態要爭取「國會領袖」，被視為是要逼退「韓江配」。中華民國工商婦女協會、前立委蔡鈴與國民黨台中市黨部前主委林敏霖邀請中部立委餐敘，韓國瑜中午12點半左右抵達，被視為要前往凝聚共識、爭取支持。針對傅崐萁的作法，韓國瑜表示，個別委員的行動，他不予評論。

韓國瑜強調，他接受國民黨不分區第一名，是因為看到民進黨貪污腐敗太嚴重，因此希望在野立委的席次能增加，盡一己之力讓國民黨立委越多越好，希望未來賴清德領導的政府能良心發現、改邪歸正，但未來4年賴政府能不能清廉執政還未知，因此在野的立委需團結起來，形成強大的監督能力非常重要。

韓國瑜指出，國民黨再三跟選民保證會恢復特偵組，特別偵辦貪污的大官，希望在野立委團結起來，「這是我接受不分區第一名給自己的要求，也相信是廣大的民眾對我們的要求」。

江啟臣則表示，國民黨立委不會有分歧，立院正、副院長在立院跟行政院間的角色非常重要，過去8年來人民對於如何有效監督政府充滿疑慮，「因此我們搭擋競選正副院長就是希望發揮在野合作的力量，監督目前的執政黨，雖然目前的執政黨在立院不是多數，但總統的權力很大，如何發揮監督力量，也是人民的期待，這是我們參選很重要的目標，我們會並肩作戰，一起努力」。