立法院2月1日開議，民進黨規畫於1月23日舉行共識營，邀集新任立委與會；1月29日則會舉辦首場黨團會議，會中將選出黨團三長，並討論新國會立法院正副院長選舉案，屆時身兼民進黨主席、副總統的總統當選人賴清德將親自主持會議，由於過去賴曾任4屆立委，此行也頗有回娘家的意味；屆時立院也將加強維安，嚴正以待。

大選落幕，民進黨第11屆國會選舉大掉10席，有老將意外落馬，也有新科立委不敵對手攻勢終止連任，最終獲得51席成績，失去國會多數。盤點此屆綠委名單，有不少新面孔，如吳沛憶、李坤城、李柏毅、黃捷、陳俊宇、徐富癸，王世堅也順利回鍋；不分區立委中則有4人為新科立委，包括林月琴、沈伯洋、張雅琳、郭昱晴等人。

民進黨團近日發布通知，下周二將舉行第11屆新科立委共識營，地點選在接見外賓的立法院紅樓簡報室舉行，屆時賴清德將透過致詞給予勉勵，現任立法院長游錫堃也會以「民主國會」為題，而全立法院最資深的「十連霸」立委、民進黨團總召柯建銘則負責講解黨團運作。

黨團也將在1月29日舉行第十一屆黨團成立籌備會，這也是新會期開始前的首場黨團會議，會上除了討論黨團內規外，也將選舉黨團三長（總召、幹事長、書記長），同時討論立法院正副院長選舉案。據悉，總召有望由柯建銘續任，幹事長、書記長等其餘幹部，將以連任成功、有國會歷練的立委為優先。

由於兩場活動賴清德都將親自出席主持，其又身兼民進黨主席、副總統、總統當選人三重身份，立院人士指出，屆時將增加警力配置，加強維安。

面對未來三黨不過半，有綠委憂心藍白將在程序委員會阻擋提案，又或是在交付投票時聯手封殺，柯建銘過去就曾坦言，未來朝野對立會很嚴重，黨團面臨嚴峻挑戰，盼以對話代替對抗，未來必須高度團結，一關一關來，有耐心地接受挑戰；至於立院龍頭則會由現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌「堃昌配」續戰，沒有其他劇本。