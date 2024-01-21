據九派新聞報導，隨著東北旅遊持續走熱，哈爾濱索菲亞教堂前拍攝俄羅斯公主寫真的人越來越多。無論白天黑夜，教堂前總有頂著寒風拍攝的遊客。教堂附近一處原先景象蕭條的地下商場，近一個多月新開了20家「旅拍店」，還有攝影師原本計畫到當地旅行賞雪，卻連續工作了大半個月，賺了一筆外快。

拍攝寫真的女性大都化著精緻的妝容，明艷靚麗的眼妝是妝面重心，充滿俄羅斯元素的公主裙則是服裝的亮點。「公主們」在攝影師的指導下擺姿勢、調整表情，熱門機位則有不少攝影師帶著顧客在排隊。在拍攝的間隙，顧客們把厚外套披在身上，即便如此，在攝氏零下20度左右的天氣里，她們仍被凍得鼻子、手尖通紅。

「冷嗎？」有圍觀的遊客問一位正在拍攝的「公主」，她毫不猶豫地點了點頭，「冷。」呼出的氣迅速凍成白色的霧氣。

商家：哪裡火就去哪旅拍

在社交平台和短視頻平台搜索「俄羅斯公主」寫真，立刻會出現非常多旅拍店的推薦。這些寫真館大都集中在索菲亞教堂附近，價格則由299元（人民幣，下同）到七、八百不等。

在索菲亞教堂背後不到50米的地方，有一個通往地下商場的樓梯，順著樓梯往下走，是一處已經蕭條的地下商場。然而現在，這個商場被旅拍館給「盤活」了。一位選片師介紹，這裡有將近20家旅拍店，都是這一個多月才開的。

1月19日，九派新聞實地探訪發現，這個兩層的地下商場裡，有許多門店已經閒置，而正在營業的店鋪，絕大多數是都是旅拍店。每一家門店都擺著許多的人偶，用來展示商業拍攝的衣服。這些衣服大都是充滿俄羅斯元素的公主裙，除了淺色系甜美、貴族等風格，還有重色調的女王風格。不少旅拍店為了增加吸引力，在門口擺放的海報上明碼標價「俄羅斯公主，299元／套」。

每個門店都設置了一個化妝區，可以同時給3-5位顧客化妝。有攝影師在門口等著，等化完妝，他就帶到地面去拍照。

攬客、選衣服、化妝、拍攝、選片，一套寫真的拍攝被拆成5個步驟，每個步驟完工就交給下一個環節，環環相扣，以最快的速度服務大量的顧客。

一家旅拍店的店長趙博文正在給顧客介紹套餐，「可以先試試衣服，不同的類型價格不同，有399、499的，妝造全包。」顧客問會不會有額外費用，比如假睫毛、裝飾的鑽石，他堅定的回答，「肯定沒有，我們都會給你開單子的，不會亂收。」

趙博文不是哈爾濱本地人，他在全國各地做旅拍，「哪裡火去哪裡」。去年錦州小布達拉宮火的時候，他就去那裡營業，拍攝的是藏袍一類的風格。今年哈爾濱火了，拍寫真的人也多，他也趕緊來了。

「店裡的衣服都是買的。」他介紹，從選衣服到選片，每個客人的服務時常大約是1.5小時。哈爾濱每天下午4點半左右天黑，所以下午4點到6點是拍攝的高峰期，「大家都想拍教堂開燈的效果。」

他認為每個熱門拍攝景點的市場都會迅速趨向穩定、成熟，比如定價，上個月的精拍套餐能賣到800多元一套，現在普通拍攝套餐基本在299-499元浮動。

在趙博文看來，俄羅斯公主寫真的熱度大概就這個冬天，所以他到時候也會離開，他預計這個店會開到3月份。

本地人來拍攝的也多，因為夏天就沒有了。

「來，眼睛往上看，好。」化妝師思思正一簇一簇地給客人貼假睫毛，顧客問為什麼不買那種一整片的，她笑著說，「因為沒那麼好看。」

她之前在當地影樓化妝，俄羅斯公主寫真火了之後，就應聘來這裡。一開始店裡只有兩個化妝師，後來來拍攝的人太多，化妝師增加到5個。店與店之間還會「借」化妝師應急。一個完整的妝造需要約40分鐘，忙的時候她一天能化七到八個人。「收入是按提成算的，比之前在影樓賺得多。等他們走了，我就再找工作。」

這段時間，思思接觸了天南地北的遊客。來拍攝的大多數是女孩子，「也有男孩子，大多數是陪女朋友拍的。」

不只是外地遊客，她也接觸過很多本地遊客，因為這個冬天興起的俄羅斯寫真屬於「季節限定」，很多本地人也沒有接觸過，且到了今年夏天大概率就沒有了。思思笑著說，「會和她們開玩笑說，本地人湊什麼熱鬧。」

她覺得這邊流行俄羅斯公主寫真，可能是因為索菲亞教堂的風格比較鮮明，和俄羅斯公主適配度更高。資料顯示，索菲亞教堂始建於1907年，是拜佔庭式建築風格的東正教教堂，哈爾濱市的標誌性建築。

攝影師浩宇本來是來哈爾濱旅遊的，剛來就趕上寫真熱潮，他順勢聯繫商家「入職」，開始了拍攝。

自從來到哈爾濱後，他每天都在室外拍攝，店鋪老闆包住，他按提成拿錢，一天能賺四五百塊。他自嘲，「到哈爾濱半個多月了，哪裡都沒去過。」但是他也不在乎，「有錢賺就先賺錢。」

攝影師旭堯則是跟著商家到處跑，「一開始誰也沒想到哈爾濱能火。」他說。

現在他們熟知索菲亞教堂出片的點位，接到顧客就直奔點位去。到了晚上熱門點位基本要排隊。「哥你後邊有人嗎？」「沒人。」「行，那我排你身後啊。」

在等待的間隙，他會提醒顧客把外套披上，還會用開玩笑的方式給顧客打氣，「冷嗎？冷也沒辦法，接受現實吧，上。」

一個顧客一般拍攝四、五個點位，30張左右的照片，拍攝時長大約半小時，「差不多是極限了，再多顧客也受不住。」最近這段時間，他差不多每天從上午九十點開始拍攝，一直到晚上十二點。有時候太忙了，想辦法增加光源也要繼續拍。

遊客江江告訴九派新聞，她和朋友來索菲亞教堂參觀，被攬客的人帶到門店，看到商家展示的客照就走不動道，「太好看了。」最後她和朋友分別定了一個299的套餐，「很開心，我之前也在其他地方拍過寫真，但是這種風格的還沒嘗試過。」

拍攝完後，江江直言「太冷了」。但是她覺得很值，「也是一次難忘的體驗。」說著她拉上朋友繼續自拍去了。