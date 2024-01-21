香港影帝周潤發以主演《賭神》電影奠定演藝圈地位，近年來他過著半退休生活，並熱衷於慢跑和登山，有時香港民眾都會在路上偶遇他；然而，香港一年一度的盛事渣打馬拉松今（21）日清晨舉行，周潤發也現身並順利完成比賽。

根據《香港01》報導，香港渣打馬拉松今（21）日清晨舉行，今年有許多演藝圈名人參賽，其中熱愛慢跑的周潤發也沒有缺席，去年他挑戰10公里，最後以1小時3分58秒完成賽，今年轉戰半馬的他，於早上8點30分起跑11點前跑過終點，總計用時為2小時26分08秒完成。

對此，周潤發受訪時表示，自己並不滿意這次的成績「比預期慢4分鐘」會被太太扣糧，至於被問到明年是否會參加全馬，他則回應，要先達成2小時內跑完半馬，更幽默地說，現齡68歲的他應該90歲會做到；另外，被問及完賽最想吃什麼慶祝時，他笑回：「豬腸粉！再加碗仔翅補一補！因為今早開跑前只吃了飯團和雞蛋，所以也擔心表現，因聽說天氣會冷及下雨，也很開心看到好多長者都有跑步」。