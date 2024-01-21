近幾年來詐騙猖獗，也因為AI等科技詐騙手法推陳出新，受騙民眾不計其數，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，有些人今年凶星入命宮，容易意外破財，他點名屬猴、馬、龍、狗的人須特別小心，切勿觸碰投機之財，以免成為詐騙集團行騙得逞的冤大頭。

▌第1名：生肖猴

財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆三月、八月、及十一月份要好好把握；但【白虎】入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆五月、六月、九月、及十月份要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。

▌第2名：生肖馬

今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利，但【天狗】入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，因此不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆三月、七月、及十二月份，雖然正財收入平穩，但也必須小心理財，節省不必要的開支，否則，財帛即使有所增加，也會很快消耗掉。

▌第3名：生肖龍

【太歲】入宮，以農曆正月，二月，五月及九月爲甚，必須提高警惕，今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借款給朋友，否則，容易肉包子打狗，有去無回。

▌第4名：生肖狗

今年犯【歲破】、【大耗】，開支明顯加多，會有破財的徵兆，財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損，聚財不牢，易被誣賴，不宜做保，最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉，不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年。