德米瑙爾第三盤拿到第一分，獲得觀眾掌聲。（美聯社）

喬柯維奇開賽連贏13局（翻攝自網路）

Ruthless from the World No. 1 🔥@DjokerNole takes the first set 6-0 against Mannarino on Rod Laver Arena@AustralianOpen #AusOpen pic.twitter.com/JEtRbi6l9y — Tennis TV (@TennisTV) January 21, 2024

球王喬柯維奇（Novak Djokovic）罕見被澳網移出晚間黃金時段，他21日依舊在主賽場羅德拉沃球場（Rod Laver Arena）出賽，但改在日場上陣。法國好手馬納瑞諾（Adrian Mannarino）雖然是第20種子卻毫無招架之力，喬帥6-0、6-0、6-3輕鬆過關，駛進男單8強戰。

喬柯維奇是澳網最大的球星，他在2021年日場打敗美國名將提亞佛（Frances Tiafoe）以來，一向都被安排在晚間黃金時段，導致「連續15場澳網在晚間出賽」、保持將近3年（1073天）的個人紀錄中斷。

馬納瑞諾表現欠佳的原因可能是太累了，他前3輪全都是五盤大戰，包括首戰對上身經百戰的老將瓦林卡（Stan Wawrinka），以及前一戰擊退了美國「火球男」第16種子薛爾頓（Ben Shelton）。這次對上世界第1高手，馬納瑞諾開賽連丟13局，第三盤開打才終於辛苦拿到第1分。

顯然觀眾都希望德米瑙爾至少拿到1分。喬柯維奇開玩笑說：「前兩盤是我近來最棒的表現，我故意輸掉第三盤那一局，以免場內的氣氛太緊繃了，然後我才能專心打完比賽。」喬帥締造澳網32連勝，四大賽第58次闖進8強也追平費德勒（Roger Federer）紀錄。

晚場的黃金時段，澳網安排給「地主希望」第10種子德米瑙爾（Alex de Minaur）迎戰第5種子魯布列夫（Andrey Rublev），他們盼望德米瑙爾能在觀眾的聲援中挺進8強，德米瑙爾也表示這是一項殊榮。