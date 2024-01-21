張睿家飾演乩身。（緯來綜合台提供）

李之勤是老戲骨。（緯來綜合台提供）

張再興在劇中被逼出深層演技。（緯來綜合台提供）

伊正、李之勤、張睿家、民雄、林玟誼、張再興及黃新皓為宣傳《阿叔》一劇，登上《女王大人》分享演員必修課與拍攝內幕。

張睿家在劇中飾演濟公的乩身，有場戲被濟公來回上身多次，進行了一段人神之間的溝通，實際上就是張睿家靠著雙聲帶，自己跟自己對話。一場戲下來音調忽高忽低，讓他笑說：「這音調搞死我了。」主持人曾國城馬上要張睿家現場即興，即使戲已經殺青好幾個月，張睿家還是秒被上身，重現高八度音調說話模式，讓曾國城拍手叫好。

張再興說，劇中有一場他跟爸爸激烈相認的戲，有聽工作人員說會找一個有中風狀況的人來演，因為對方戲份不多，他還以為劇組是找臨時演員。沒想到戲一開拍，坐在輪椅上的對方一看到張再興就秒落淚，讓他頓時心裡一驚，心想這臨演竟然這麼厲害，張再興也擠出眼淚來個淚眼相對。張再興在王識賢提醒下，才知道那位對手演員不是臨演，而是資深前輩吳炎棟，讓他大讚前輩很強。

李之勤表示，自己在《阿叔》劇中演的是位個性很尖銳、強勢的角色，戲劇後半得知飾演她丈夫的伊正得了癌症後，深愛丈夫的她萌生不好的念頭，所以開始偷偷囤積安眠藥，想跟丈夫一起走。

有一場戲原本伊正只有一句「妳不要以為我不知道妳要做什麼」，接著把藥罐一摔就結束，伊正當下的演技與情緒感染到她，在藥罐被砸破後，李之勤情不自禁的喊著「我的藥」，接著立刻跪地，撿起一顆一顆掉在地上的安眠藥，自己加了一句「我不想活了」，2人現場撞擊出的感人演技，成了劇中高潮之一。本集將於明（22)日週一晚上8點在緯來綜合台播出。

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