立法院新會期將在2月1日展開，傳出國民黨立院黨團將提案要求新任總統賴清德應赴立院國情報告，更主張以「即問即答」方式要賴接受第一線民意檢驗。民進黨指出，在符合憲政體制的前提下，賴清德樂意把握任何機會，向國會及人民報告；對於立法院提案，民進黨尊重國會議員職權行使，在依法、合憲的原則上，尊重立法院共識。

民進黨立院黨團總召柯建銘則稱，現在規定只有「得」且採綜合回答，「即問即答」需修法，且現在立法院還沒有開議，未來政黨如何面對這一題待開議後再處理。

選前藍白曾共同主張總統應赴立法院進行國情報告，建立總統接受國會監督、向全民負責的慣例，更認為形式應該比照行政院長上台備詢，也就是「一問一答」、「有問必答」的模式，身兼民進黨主席的賴清德雖允諾接到立院邀請就會前往，欣然履行總統應有責任，但也稱過去在野黨要求總統備詢有違憲政制度，非總統個人意志問題。

實際上，中華民國憲法增修條文中明定，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，並未規定總統如同官員備詢一樣採「一問一答」形式。而《立法院職權行使法》第15條之4也敘明，立委於總統國情報告完畢後，雖可就報告不明瞭處，提出問題，但立委發言，經總統同意時，「得綜合再做補充報告。」 仔細觀察立法院議場內的位置安排，立法院長座位左手邊的位置，就是留給總統的座位。不過，過去20多年來，僅有前總統李登輝每年皆向國民大會報告國情，並在聽取國大代表建言後做出綜合答覆，但前總統陳水扁、馬英九、蔡英文皆未如此，主因是朝野對詢答與否僵持不下，最終總統國情報告皆被國會多數的藍綠兩黨封殺作罷。

近日傳出，國民黨團將在立法院開議當天，將邀賴清德赴立院做國情報告作為「第一要案」，並提出執行方案和細節。對此，柯建銘指出，以法制面來說，現在規定只有「得」且採綜合回答，假使要以「即問即答」形式，那就需要修法，況且現在立法院還沒有開議，未來政黨如何面對這一題，就待開議後再處理。

民進黨則稱，在符合憲政體制的前提下，賴清德作為總統當選人，樂意把握任何機會，向國會及人民報告；對於立法院的提案，民進黨尊重國會議員職權行使，在依法、合憲的原則上，尊重立法院共識。