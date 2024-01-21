席惟倫拍攝新形象照。（好事娛樂提供）

吳子霏拍攝新形象照。（好事娛樂提供）

吳子霏拍攝新形象照。（好事娛樂提供）

蕭鴻拍攝新形象照。（好事娛樂提供）

新年新氣象，好事娛樂旗下藝人日前拍攝新宣傳照。過去給人清新、氣質形象的吳子霏以及席惟倫，一改以往風格，挑戰時尚態度風，吳子霏更揣摩了不少性感姿勢，她直言把這次宣傳照，當作送給自己30歲的禮物，期待自己能散發更多輕熟女人味。

談及新年計畫，吳子霏說過年後會有公視新劇集《鹽水大飯店》與大家見面，她目前正在準備年中要拍攝的劇。

席惟倫也為了拍宣傳照而斷食兩天，並苦練腹部運動跟勤打羽球，降低自己體脂及水份。她目前正在上表演課進修中，今年會有 1 部影集跟 1 部電影問世，也有計畫發新單曲。

此外，好事娛樂新生力軍—蕭鴻，因擔任 BL 劇集《絕對佔領》男主角，人氣水

漲船高。蕭鴻最近投入新的影集拍攝，為了新角色瘦身減肌。此外也順應粉絲熱烈敲碗，剛拍完《絕對佔領》的番外篇，滿足粉絲的期待。蕭鴻表示：「很感謝大家對我的愛護，我會努力學習表演。」