李莉娟過去因與同事扮夫妻「勇嫂」破獲吳新華犯罪集團，一戰成名。（圖 / 中時資料照）

網紅Toyz昨（20）日晚間前往Youtuber超哥的餐廳直播，慘遭對方鎖喉痛扁、傷勢嚴重，超哥事後也遭警方移送偵辦。與此同時，有網友挖出超哥的岳母竟是台灣有史以來的第一位女性直轄市分局長，過去曾破獲殺人魔吳新華及新竹雙哨兵命案，是警界響噹噹的人物。

一名知情人士指出，超哥的岳母確實為李莉娟，警界資歷相當豐富，過去陸續擔任刑事局女警組長、台北市警局女警隊長、文山分局長、中正二分局長、基隆港警察局長、台北市警局警政監，更讚賞歎：「她是一位非常優秀的女警，她女兒我一路看到大」。

李莉娟。（圖 / 中時資料照）

據了解，李莉娟當年從警大43期畢業後，被分發至刑事局外勤隊，由於時逢國內首度招收的女警官，因此備受矚目，於掃黑、掃黃等方面皆有著十分不錯的表現。

超哥也曾於2021年間，透過臉書發文指出，「我岳父母自警官學校畢業後，岳父進入調查局服務、岳母擔任刑事女警組組長，刑偵各種社會重大刑案，他們這40多年來始終夙夜匪懈、堅守著崗位」；其中內容也提及，「20多年前我認識蘇菲（妻子）時，我岳母已經是文山一分局分局長，警界赫赫有名的巾幗英雌，她更是台灣有史以來，第一位女性分局長」。

事實上，李莉娟曾於民國70年代破獲「新竹湖口雙哨兵命案」、「北盜黑金城」等多宗重大刑案，期間甚至曾擔任臥底，誘騙十大槍擊犯開門。

最膾炙人口的是，警方當年圍捕殺人魔吳新華時，吳新華為躲避警方追捕，甚至前往深山藏匿。隨著吳新華手下的黨羽一一落網，警方判斷，吳新華為了逃亡一定會想要買槍，於是經由線民假裝牽線，由李莉娟跟現在已退休的警官林福來喬扮夫妻、喬裝成軍火販子，在桃園市南華路太子飯店，將他逮捕歸案，而扮演「勇嫂」的李莉娟更因此一戰成名。

吳新華也創下台灣治安史紀錄，遭法官判處10個死刑。

據悉，吳新華最後押上刑場槍決時，連開4槍仍未氣絕，直至第5槍才明顯死亡，這一幕也讓當時執行槍決的法警深感膽寒。

此外，該名知情人士也透露，李莉娟過去擔任文山分局長時，面對那些屢屢犯案、不思悔改的青少年，由於她篤信基督教，為此就拿著聖經、吩咐他們要認真翻閱，甚至於一旁監督，而該做法也嚇退不少問題少年，並笑稱：「這也是一種方式」。